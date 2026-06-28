'Potjerat' će cestu kroz ekološke vinograde da skrate put do Korčule: 'Uništit će nam živote'

Ako sve bude dobro, nastavit ću ovaj posao s vinarijom. To mi je plan, govori 12 - godišnja Maruška iz Prizdrine na Pelješcu dok sjedi u kućici na drvetu sa svoja dva rođaka: Petrom i Frankom. Isto planiraju i njih dvojica. Kućicu je napravio Petar.

- Koristio sam daske i stare škure. Prije smo puno više tu provodili vremena ali sad su ju mravi preuzeli - objašnjava i ponosno dodaje da je on napravio i ljuljačku.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Upisao je srednju školu. Osim njih troje, u selu je još dvoje djece.

- Oni su stalno na mobitelu pa se ne igraju s nama - objašnjavaju.

Njihova djetinjstva ispunjena su vožnjom bicikla kroz obližnja sela, igranjem skrivača po naselju Donja Banda, otvaranju štanda za prodaju narukvica, školom i vinogradima. Maruška je kćer vinara Denisa Bogoevića-Marušića i biologinje Maje Čalić. Petar i Franko su sinovi Denisovog rođaka, također vinara, Mare Bartulovića. Petar ne voli vino, ali voli proizvodnju vina. Maruška voli sve što vinogradi donose.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

No njihovi planovi da nastave stopama svojih roditelja mogli bi propasti zbog jedne ceste i skraćivanja puta za pet minuta do trajekta za Korčulu. Ta cesta treba prijeći preko dijela njihovih vinograda.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Denisovog i Majinog gdje uzgajaju sortu Grk, nekad rasprostranjenu po Pelješcu, sad svedenu na 'dva slova', te Marovog vinograda plavca, autohtone pelješke sorte.

- Kaže se da se maslina sadi za unuke, a loza za sinove. Tako je moj djed, moj otac, pa i ja. Imamo konobu koja je ovdje od 15. stoljeća. Moj otac je imao najmoderniji vinski podrum onog doba, još prije rata. 1997. godine, Hrvatska turistička zajednica je dovela ovdje kod nas novinare iz BiH da spase sezonu jer je bo rat pa turisti nisu dolazili. Bio je tu i Boris Dvornik. Jedan od njih je naručio pivo, a Boris im je rekao da ovdje ne mogu dobiti pivo jer je to grijeh, ovdje se pije plavac - govori kroz smijeh Maro.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'Sve što ovdje rade je za Korčulu'

Denis je u Prizdrini povratnik. Njegov otac Mile je s 25 godina otišao u Split, a Denis se vratio prije nekoliko godina. No otac je i dalje radio u vinogradu s Denisovim djedom, pa s Denisom, a sad Denis radi sa svojom ženom i kćeri. Vrevu grada zamijenio je pelješkom divljinom.

- I opet bi to napravio. Ovdje je mir. Ovdje živimo s prirodom. Svoju lozu ne prskamo, ne koristimo herbicide ni fungicide. Radimo na stari način i zato naša vina jesu toliko posebna. Mi primarno živimo od vina - govori Denis.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Vode nas u šest ujutro u vinograd. Gdje god pogled seže, oko nas je zelenilo i loza. Jutarnja smjena u vinogradu je od 6 do 9, popodnevna od 17 do 21 sat. Tad nije prevruće za rad. Oko naših nogu trčkaraju psi i mačke, jure kroz divlje cvijeće, ometaju pčele i bumbare kojih je ovdje na stotine.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dobro je čuo John Malkovich, Hrvatska je prekrasna. I u zoru, i u suton. Moćna priroda i ljudi koji u svom tom zelenilu izgledaju malo. Zanimalo nas je zašto i kako su krenuli u proizvodnju vina u sinergiji s prirodom.

- Ja sam rasprodao svu aparaturu koju je moj otac donio, sve je to otišlo, jer sam se okrenuo ovom starinskom načinu proizvodnje vina. Jer što, herbicidi, fungicidi, kemija, ona uništava tlo. A dobar vinograd, ako se čovjek o njemu brine, može tu biti 50 godina. Možeš ti stavljati svu tu kemiju, ali tlo, kojeg je ovdje malo, postane loše. To nam nije namjera. Moramo nešto ostaviti djeci, ovo je njihova djedovina, njihova budućnost - objašnjava Maro.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Njihov problem, i ne samo njihov nego gotovo svih vinara u okolici, je izgradnja ceste 500-tinjak metara od već postojeće.

- Nema za tim potrebe. Ova trenutna cesta je dobra, nema na njoj nesreća i vozi se 90 na sat. Ova nova koju planiraju će biti sporija, ide preko plodne zemlje, preko vinograda i maslinika. Sve da bi se put do luke za Korčulu skratio za pet minuta. Sve što se ovdje radi je za Korčulu. Ništa za nas - govori.

Da će se graditi cesta, saznali su tako što su slučajno vidjeli na oglasnoj ploči županije poziv na javno savjetovanje.

- Tako to rade, stave papir na oglasnu ploču, a mi bi trebali svaki dan u Dubrovnik da gledamo što sad planiraju. Onda kažu da je procedura zadovoljena i to je to. A zapravo nas nitko ništa ne pita - govori Maja.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Denisovom rođaku Maru cesta uzima novi vinograd i reže pristup dijelu drugih.

- Meni cesta oduzima tri hektara od čega je pola vinograd, i to mladi, tek zasađeni. Nije tu pitanje samo oduzimanje. Tu je složenija situacija. Cesta oduzima pristupe vinogradima. Ovdje postoje tradicionalni pristupi, putevi koje su naši stari napravili na svojim zemljama. Oduzima nam jedan od ulaza u selo, uzima nam vrtove. Meni će rušiti štalu. I najbolji dio, rade trokrako križanje. Pazi, to se u svijetu ne radi. Rade cestu koju kao da je Alan Ford planirao. Još nešto, mediteranska poljoprivreda je zahtjevna jer ima malo plodne zemlje. U njihovoj studiji piše 'neki vinogradi'. Prvo, nisu neki, nego i naši, ekološki. Drugo i oni koji se sad ne rade, svejedno oduzimaš mogućnost da itko ikad više na njima ništa radi jer uzimaš plodnu zemlju. Uništavaju i tradicionalni način života. To je projekt koji nema smisla. Doslovno je netko u Zagrebu uzeo kartu i povukao crtu, bez da je ikad ovdje došao. Novog vinograda mi oduzima 100 posto. Novi novcati vinograd kojeg sam posadio na mjestu zapuštenog vinograda, ta zemlja je još kvalitetnija nego ova na kojoj se trenutno sadi. I to zbog dva kilometra, zbog pet minuta - objašnjava Maro.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Organizirali su se, ostavljali komentare, no na kraju se dio obitelji povukao.

- Nekome su rekli izbetonirat put, nekome sredit posao i eto ti. Prodali se - govori ljutito Maro.

No oni su u tužbi. Odlučili su se boriti za svoju zemlju i svoj život.

- Tužili smo ih jer spominju obeštećenje. Nitko nas ne može obeštetiti za naš život. Još oni to računaju po nekakvom koeficijentu. Ne razumiju da nije to jedan čokot nego godine i godine grožđa i vina. Ma da nam ponude milijune, ne damo. I onda smo ih tužili - govori Denis.

Tužili su Ministarstvo zaštite okoliša i Hrvatske ceste.

- Ne znam kako oni to misle, iduće godine im ističe rješenje. Jedino ako nemaju novca - govori Maja.

'Želimo ovdje ostati'

- Spominju razvoj, a ja ih pitam razvoj za koga? Nama ovdje ta cesta ne treba. Imamo cestu. Zimi nas je još manje ovdje, tvornice se ne mogu graditi, nema nafte, nema vode. Znači ostaje nam poljoprivreda i ekološki turizam, sve ono što i Europska unija promovira - govori Denis.

Nemaju stalnog pedijatra u Općini, otpad im voze u Neum, kanalizaciju im trebaju obnoviti, ali cestu su krenuli prvu raditi.

- Ako planiramo ovdje očuvati kraj, ključni projekti su odlagalište otpada i kanalizacija. Ne ova cesta. To je tragedija svega ovoga, uopće ne razmišljaju. Važno je dati posao lokalnim bageristima pa neka se kopa, kako će drugi, to je njima nebitno. Ne rade ovu cestu sigurno radi Prizdrine nego radi Korčule - ubacuje se Maro.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Denisova vina, od kojih od svake sorte proizvede par tisuća boca, tražena su po svjetskim i domaćim restoranima. O njemu je snimljena i prva epizoda dokumentarnog serijala Duluma zemlje. Vinarija Križ redovito predstavlja Hrvatsku na međunarodnim smotrama prirodnih vina. Marova obitelj je tu generacijama, njihova konoba, u kojoj danas ugošćuje turiste, sagrađena je još u 15. stoljeću.

- Sretni smo tu. Fenomenalno je. Ostali bismo i djeca nam žele ostati. Imam ih troje: 16, 14 i 11 godina. Ne bih otišao u veliki grad raditi uredski posao, ovdje nam je dobro. Imamo vrt, evo večeras sam iz njega vadio krumpire za večeru. I taj vrt će nam nestati pod cestom. Volim slobodu. Možda je genetika, ali još uvijek mogu opstati na zemlji na kojoj su radili moj djed i pradjed, u ovom globalnom svijetu. Tradicija, gušt, sloboda. Ja najviše volim biti u vinogradu, nakon što odradim posao sjednem i uživam. Mi imamo život koji je težak jer nikad ne znaš kad će suša ili nešto treće, ali je ovo zajednica, mi smo ju izgradili. Stvaraš nešto, oplemenjuješ djedovinu, nisi ju prodao. Kad očistiš zemlju, posadiš i raste, to je ekstaza. Za jedan vinograd treba pet do sedam godina da rodi. To je plod tebe, tvoje obitelji. Najvažnije: svi smo na okupu, moja djeca, žena i ja. Ja nemam velike apetite da sad želim zgrtati milijune. Ja želim živjeti na svojoj djedovini u miru. To je meni sloboda - objašnjava.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Potpisnik studije nije nikad bio na Pelješcu?

Ovo nije prvi put da se bore za svoju zemlju.

- Kad su predstavljali studiju shvatili smo da su samo kopirali studiju za vjetrenjače koje su tu jednom htjeli staviti iznad tunela Dingač. To je propalo jer su lažirali ekološku studiju. I za to smo doznali iz novina jer su objavili u jednim novinama samo pa je prijatelj čitao. Tad su mi ti investitori rekli da sam protiv razvoja i da će mi donijeti struju. Ja sam ga pitao misli li on da sam došao iz špilje i da nemam struju - govori Maro.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Maja, doktorica biologije, temeljito je sve iščitala.

- Misle da smo glupi jer smo poljoprivrednici, da ne razumijemo, da ne znamo čitati. Kopirali su studiju i zaboravili prepraviti sve nazive mjesta. Kao da smo mi budale - govori i dodaje: Na nekoliko mjesta piše Korčula umjesto Pelješac.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pisala je i projektantima jer joj se neki podaci iz studije čine lažirani.

- Pišu da je tu kritičan promet, da je cesta opasna. Taj broj je ili mjeren u osmom mjesecu ili lažiran. Išla sam gledati, tu nije bilo smrtnog slučaja desetljećima. Opasna je biciklistička staza koju su stavili na cestu, bez ikakvih uvjeta - objašnjava.

Sudbina je htjela da čovjek koji je potpisao studiju za cestu nakon toga dođe u vinariju Križ kod Denisa i Maje.

- Došao je po vino jer je čuo za nas. I rekao nam je da nikad prije nije bio ovdje. Kako možeš raditi neku studiju bez da si ikad došao ovdje. On nije znao da su ovdje ekološki vinogradi za koje Europska unija daje poticaje! Još su to naplatili - govori Denis.

Posjetili smo načelnika općine Orebić, Tomislava Ančića (HDZ). Vinari kažu da se kao načelnik nije nimalo iskazao.

- On je nama rekao da su neka dvojica iz Zagreba odlučila da tu ide cesta, pa ide cesta - govori Denis.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'Reci da će doći Bačić'

Maro kaže da preko drugih ljudi dobivaju poruke od vlasti.

- Kaže 'Reci Maru da će doći Bačić, napravit će se nova trasa'. Nikad nije došao. Laže. Nikad nismo dobili poziv, vjerojatno je Bačić bio tu sto puta od tad. Onda kažu da je on dobar čovjek, da će nam maknuti i dalekovod i tako. Samo obećanja i poruke, a ništa - govori.

Zbog ceste je sastanak sazvao i župan Dobroslavić.

- Dolaze pred izbore drugi političari, Sandra Benčić, Božo Petrov. Odmah župan saziva sastanak svih načelnika općine, ali nitko ne zna što su se dogovorili - govori Maja.

Ančić, koji je svoj politički put započeo u HČSP, uvjerava nas da je nova cesta potrebna.

- Znam tko se buni. Denis i Maro. Četiri puta smo organizirali sastanak da se dogovorimo, nisu se pojavili - govori.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Denis i Maro kažu da ih nitko nije zvao na sastanke. Štoviše, Maja kaže da je samoinicijativno otišla u Općinu. Pitali smo Ančića i zašto se gradi nova cesta kad već postoji jedna nekoliko stotina metara dalje.

- Zbog prometa. Gust je promet, nemoguće je u sezoni. Neće to biti brza cesta nego bolja - govori.

Uvjerava i nas da je cesta potrebna i da je ovo najbolje rješenje.

- Ne mogu graditi gore jer je tu šuma zaštićena. Ljudi su spremni saslušati da se tu nađe rješenje. Ovo kako je sad, ovaj plan da ide preko tih vinograda, to je najmanja šteta. Ta cesta sad nije prespora nego ima lošiju protočnost, ide kroz naseljena mjesta. I svaki dan imate zahtjeve iz sela Potomje za pješačkim prijelazom i semaforima. Ni selo Potomje ne želi tu cestu izgubiti, smatraju da će mali vinari doći u krizu, tako zamišlja i Pijavičina - govori Ančić.

'Oni su tako odlučili'

Po njegovim riječima ispada da ta cesta onda uništava male vinare.

- Načelnik Janjine i ja smo se bunili, pitali smo zašto ne bi išla drugim putem, ali eto, onda su oni to tako odlučili - govori.

Pitali smo ga i zašto su onda ti vinogradi, ako su nebitni, financirani iz Europskih fondova i kako se ta cesta uklapa u održivi turizam kojeg gura EU.

- Isto tako i ova cesta se financira europskim novcem! Ta cesta ima četiri etape, prva etapa je obilaznica Orebića, druga etapa je Brijesta, a ostalo ovisi o sredstvima. Mi bi bili nekako, samo da dođe do Tabora. Ovo će se sve ostalo morati kad tad popeglat. Vidite u Dubrovniku, tko vama može jamčiti da ćete doći na vrijeme na avion - govori s osmijehom.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prošle godine su imali 953.000 noćenja, godinu prije tisuću manje.

- Mi smo druga općina po broju noćenja nakon Dubrovnika. To su nominalni brojevi, ali znate i sami da nema inspektora - govori.

Kad je u pitanju demografija, općina se ne drži dobro, kaže.

- Prvo dijete je 400 eura, drugo 800, treće 1.500, sklapanje brakova 500 eura. Tako. Toliko radnih mjesta se traži, ne trebate biti doktor. Imamo pet doktora na hitnoj, plaćamo im stanove. Pedijatri specijalisti dolaze, to smo sve osigurali - govori.

No mjesto kroz koje bi trebala proći planirana cesta ima djece. I to djece koja tu žele ostati i osnovati svoje obitelji.

- Malo nas je, tu su zadnja djeca. Toliko o razvoju i demografiji. Kao država pokušava demografski ojačati sela, a ovom cestom će nas potjerati. Taj naš vinograd, ako izgubimo i preko njega prođe cesta, više se nikad neću moći na njega vratiti. Psihički, ne samo fizički. Mi smo jedini dio općine koji je rastao na popisu stanovnika, a općina je pala za 11 posto. Kome ovo pomaže? Čemu? Da stvar bude gora, općina Orebić ima Agenciju za razvoj. Još ni kanalizaciju nisu napravili, ma ništa. Samo ću se nanervirati - zaključuje Denis.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nije brza cesta, je brza cesta

Ančić kaže da se svi bune kad se grade ceste.

- Mi smo svjesni da svaki veliki infrastrukturni projekt nekome donosi dobro, nekome oduzima od kvalitete života. Ljudi bi htjeli brzo doći, helidrom ali i to mora biti na nečijoj zemlji. Brza cesta se ne gradi u naseljenim područjima - govori iako nam je pet minuta prije rekao da ova nova cesta neće biti brza.

24sata Pelješac: Vinari na poluotoku Pelješac | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kaže da je prošao 'kalvariju' zbog izgradnje luke Perna.

- Meni je žena doslovno posijedila, to kad krenu društvene mreže, ne možete se braniti. Evo pokazat ću vam kartu - govori i vadi staru knjigu prometnih planova, iz 1988. godine.

Luka Perna je nova luka koja će biti nasuprot novoj na Korčuli. Čini se kao da se sve, što se događa oko ove prometne renesanse Pelješca, zapravo događa zbog Korčule, otkud je ministar Branko Bačić. Isti onaj za kojeg su Mari rekli da će doći pa da se ne brine.

- Ovo je šuma pod zaštitom gore i iz tog su razloga povukli cestu ovdje. Ova cesta će zaobići sela i male vinare i to je njima problem. Ja sam vam rekao sve kako je. Načelnik Janjine i ja smo htjeli da ide gdje je išla stara Napoleonova cesta, ali oni kažu da ne može, da je to...eto - zaključuje bez objašnjenja tko su 'oni'.