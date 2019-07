Potonuo brod u Zadru: 'A jučer su ga porinuli, htjeli su ploviti'

Nisam mogao na uobičajeni način zakačiti kaiš jer je krma bila na tri metra dubine, a u provi je još bilo zraka pa je virila iz mora. Zato sam zaronio do krme i vezao brod dug sedam metara u "križ". Digli smo ga iznad površine mora, da ne pukne i čekali da vatrogasci obave svoj dio posla. Oni su ispumpali more iz broda. Trajalo je to sve skupa oko sat i pol, a brod smo na koncu prevezli vlasniku u dvorište, kazao nam je Josip Deur iz vučne službe koja je u četvrtak u Zadru vadila brod s dna kraj gradskog mosta.

Kaže da je vlasnik, kojeg osobno poznaje, lani izvadio brod na suhi vez te je cijelu zimu na njemu vrijedno radio kako bi u ljetnim mjesecima mogao ići s obitelji na more. No, kako stvari stoje, ovog ljeta ništa od plovidbe.

- Jučer su ga porinuli u more i dovezli do veza, a jutros ga našli potopljenog. Bio je ispravan jer su od mjesta porinuća do veza kraj zadarskog mosta plovili pola milje bez ikakvih problema. Nakon toga sjedili su u kafiću uz vez do 23 sata sinoć i sve je bilo u najboljem redu. Nakon što smo ga izvukli s dna vlasnik je našao iščupana crijeva od goriva i jedan ključ za odvidavanje na sjedalu uz timun, koji nije njegov. Možda je netko išao krasti gorivo iz broda pa ga slučajno potopio. Šteta je ogromna, od one na motoru broda do elektroinstalacija koje moraju kompletno van i postaviti se nove. Otišao je i alternator i anlaser, bit će tu puno posla - kazuje nam Deur.