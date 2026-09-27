Potop u Indiji i Nepalu: Rijeke divljaju, odroni zatrpali kuće, poginulo najmanje 15 ljudi

Obilne kiše i oluje izazvale su poplave i odrone u dijelovima Indije i susjednog Nepala, pri čemu je poginulo najmanje 19 ljudi, dok se 10 radnika smatra nestalima, nakon što su rijeke premašile opasne razine, priopćile su vlasti. U indijskoj saveznoj državi Uttar Pradeshu u proteklih je 48 sati poginulo 15 ljudi, a pet ih je ozlijeđeno, dok je oštećeno 117 kuća, priopćile su u subotu pokrajinske vlasti.

Obilne kiše i oluje zahvatile su 63 okruga, a u 24 sata do subote u toj je saveznoj državi zabilježeno 19 puta više oborina od uobičajene količine. U Nepalu su četiri osobe, među kojima troje djece i jedna žena, poginule nakon što je odron zatrpao njihovu kuću dok su spavali u selu Nishi Khola u okrugu Baglung, rekao je Krishna Prasad Acharya, najviši dužnosnik tog okruga.

Deset nepalskih radnika također se smatra nestalima nakon što je lavina zatrpala bazni kamp 7126 metara visokog Himlung Himala u sjevernom okrugu Manang, priopćili su dužnosnici zaduženi za planinarenje. Radnici su postavljali šatore za strane penjače, koji nisu bili prisutni kada je lavina krenula.

Foto: Nepal Army

Nepalske vlasti upozorile su na moguće bujične poplave u 49 od ukupno 77 okruga u zemlji, pri čemu se više od polovice zemlje suočava s visokim rizikom od poplava ili bujičnih poplava, dok razine vode u glavnim rijekama i njihovim pritocima nastavljaju rasti.

Shanti Mahat, glasnogovornik Nacionalne uprave za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje katastrofama, rekao je da bi Rasuwa i Nuwakot, područja koja su prošlog mjeseca pogodile smrtonosne poplave u kojima je poginulo više od 1450 ljudi, a tisuće se još smatraju nestalima, trebali ostati "na oprezu", ali se trenutačno ne smatraju područjima visokog rizika.

Poplave rijeke Rahugange oštetile su konstrukciju i stupove dalekovoda hidroelektrane snage 40 megavata, rekao je ministar vodnih resursa i energetike Biraj Bhakta Shrestha.

- Tehnički tim je upućen na teren kako bi procijenio štetu i obnovio rad projekta - rekao je.

U Indiji je Središnja komisija za vode priopćila da se 30 mjernih postaja za praćenje rijeka u sedam saveznih država nalazi u kritičnom stanju, pri čemu se razine vode kreću između utvrđenih oznaka opasnosti i dosad najviših zabilježenih razina tijekom poplava. Nekoliko velikih rijeka, među kojima su Ganges, Gandak, Kosi, Bagmati i Narmada, premašilo je razine opasnosti na mjernim postajama. Poplave i odroni također su poremetili telekomunikacijske veze u dijelovima Nepala nakon oštećenja optičkih kabela i opskrbe električnom energijom, rekao je ministar komunikacija Bikram Timilsinha.