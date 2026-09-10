Potpisali velik posao za vojsku, stiže moćno oružje iz Koreje: 'Uz Rafale, to će biti najjača snaga'

Hrvatska je u četvrtak s južnokorejskom tvrtkom Hanwha Aerospace potpisala ugovore o nabavi 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo K239 za koje je ministar obrane Ivan Anušić naglasio da će uz zrakoplove Rafale biti „udarna i najjača snaga” Hrvatske vojske. Vrijednost nabave južnokorejskih višecijevnih lansera vrijedi 435,2 milijuna eura bez PDV-a, a tvrtka Hanwha Aerospace isporučit će ih do 2029. godine.

Vlada je ranije naglasila da su prednosti tog sustava mogućnost korištenja raketa različitog kalibra, velika fleksibilnost, snažna vatrena moć i vrlo kratko vrijeme reakcije.

Riječ je o lanserima kakve su već nabavile Norveška, Estonija i Poljska, koja za njega proizvodi i rakete.

Anušić je u četvrtak u Banskim dvorima potpisao i ugovor s poljskom tvrtkom WB Electronics za isporuku i integraciju upravljačko-zapovjednog sustava za lansere.

Moćni samohodni višecijevni lanseri raketa dugog dometa Chunmoo će uz #CRORafale biti udarna snaga pobjedničke Hrvatske vojske: #HV će ojačati sposobnosti vatrene potpore i preciznog djelovanja te unaprijediti ukupnu borbenu spremnost! 🇭🇷✌️



💥 Potpredsjednik @VladaRH i ministar… pic.twitter.com/kr9KivTybu — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 10, 2026

Zagreb: Potpisni ugovori o nabavci vojne opreme i memorandum o obrambenoj suradnji s Republikom Korejom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

„S ovakvim naoružanjem Hrvatska dobiva sposobnosti kakve u ovom trenutku i nema niti ih je ikad imala”, rekao je premijer Andrej Plenković na ceremoniji potpisivanja ugovora.

Chunmoo K239 „nadopunit će ugovorene sustave HIMARS, povećati domet i vatrenu moć Hrvatske vojske, diversificirati dobavne pravce i dodatno jačati sposobnost odvraćanja”, nastavio je predsjednik vlade, referirajući se na raketni sustav koji je Hrvatska ranije naručila iz SAD-a.

Anušić je za Chunmoo rekao da će „uz Rafale biti udarna i najjača snaga” Hrvatske vojske.

Naglasio je da nije riječ o „jednosmjernom odnosu” – gdje Hrvatska nešto kupuje, a Južna Koreja prodaje – već će u realizaciju projekta biti uključena i hrvatska tvrtka Končar.

Pohvale južnokorejskoj industriji oružja

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Hrvatski ministar obrane hvalio je južnokorejsku industriju naoružanja zbog „vrlo pristupačne cijene, vrhunske kvalitete te vrlo brzo isporuke”, što je ključnu u postojećim geopolitičkim okolnostima.

Boo-hwan Lee, predsjednik uprave Hanwhe, istaknuo je da ona želi „nastaviti i produbiti suradnju s Hrvatskom” te da će se „usredotočiti na prijenos tehnologije i znanja”.

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Hrvatsku je nazvao „dugoročnim partnerom” pa izrazio nadu da će obrambena industrija Južne Koreje ovdje „pronaći mjesto”.

Korejski ministar obrane Ahn Gyu-back rekao je da se prodaja sustava Chunmoo „pomno prati” u njegovoj zemlji te da je riječ o „kulminaciji” suradnje dviju država, geografski udaljenih, no sličnih po povijesnom putu borbe za sigurnost i neovisnost.

„Nalazimo se na različitim krajevima svijeta, no imamo zajedničke elemente povijesti – smješteni smo u važnim geopolitičkim prostorima, no imamo snažan duh kojim su naši narodi zadržali svoj identitet”, rekao je.

Uz ugovore s korejskom i poljskom tvrtkom, u Banskim dvorima potpisan je i Memorandum o suglasnosti između ministarstva obrana Hrvatske i Južne Koreje.