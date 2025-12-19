Potpisani ugovori za izgradnju poslovne zone Veliko Korenovo

Grad Bjelovar nastavlja s velikim ulaganjima te kreće u gradnju Poslovne zone Veliko Korenovo, jednog od najznačajnijih gospodarskih projekata u kontinentalnoj Hrvatskoj. Uz svu suvremenu prometnu i komunalnu infrastrukturu provest će se i toplovod za grijanje budućih hala i poslovnih prostora toplom vodom od 83 stupnja Celzijeva iz obližnje bušotine na dubini od 1300 m, koja će, među ostalim, grijati i buduće bjelovarske toplice koje su u izgradnji. Korištenje tog prirodnog izvora energije doprinijet će dugoročnim ekonomskim uštedama investitorima, ali i pozitivnim ekološkim učincima kroz smanjenje emisija i održiv način grijanja otporan na energetske krize.

Potpisani su ugovori za izvođenje ključnih infrastrukturnih projekata koji će osigurati kvalitetnu prometnu i komunalnu povezanost zone te stvoriti uvjete za dolazak novih poduzetnika i otvaranje novih radnih mjesta. Prvi od dva ugovora odnosi se na rekonstrukciju postojeće prometnice i izgradnju infrastrukture na spoju Veliko Korenovo – Gudovac, na dionici duljine od približno 2600 metara. Projekt povezuje dvije državne ceste i osigurava pristup budućoj poslovnoj zoni, a radovi obuhvaćaju rekonstrukciju prometnice, izgradnju pješačko-biciklističke staze, javne rasvjete, vodovoda, kanalizacije sa sanitarnom i oborinskom odvodnjom, plinske mreže, telekomunikacijskih instalacija i toplovoda. Ukupna vrijednost radova s PDV-om iznosi 4.846.054,53 eura, a rok izvođenja je 720 dana.

Drugi ugovor vezan je uz izgradnju ceste s kompletnom infrastrukturom unutar Poslovne zone Korenovo, na dionici duljine od oko 1400 metara. Riječ je o glavnoj prometnici unutar zone koja aktivira veći dio zemljišta i omogućuje širenje infrastrukture prema potrebama investitora, uz izravan pristup brzoj cesti. Vrijednost tih radova s PDV-om iznosi 4.613.188,61 eura, a rok izvođenja je 540 dana. Oba projekta izvodit će zajednica ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar i Koming d.o.o. Koprivnica.

Poslovna zona Veliko Korenovo nalazi se na iznimno povoljnoj strateškoj lokaciji, uz bušotinu s izvorom bilogorske tople vode, u neposrednoj blizini zone nalazi se i izlaz brze ceste koja do Bjelovara stiže do kraja sljedeće godine te će ga povezivati s ostatkom Hrvatske i Europe.

- Ovo je jedan od projekata koje smo najavljivali i sretan sam što je ugovor napokon potpisan. Riječ je o 178 hektara i uvjeren sam da će to biti jedna od najvećih poslovnih zona u kontinentalnoj Hrvatskoj. Bjelovar je grad s najnižim porezima u Hrvatskoj, a komunalne naknade su među najnižima. Dodatna velika prednost je grijanje putem bilogorske tople vode. To će za investitore i poduzetnike, koji se odluče doći u Zonu Korenovo, biti ogromna ekonomska pogodnost. Vjerujem da trenutačno nema poslovne zone s većim potencijalom od Zone Korenovo, a zainteresiranih investitora već imamo dosta - poručio je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak te je dodao kako u cijeloj priči nikako ne treba zaboraviti i niske poreze te brzu gradsku administraciju, koja je od velikog značaja poduzetnicima u njihovu poslovanju.