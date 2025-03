Potpredsjednik Republike Srpske iz redova Hrvata: Dodig treba poštivati zakone u BiH

Davor Pranjić, potpredsjednik Republike Srpske iz redova Hrvata rekao je u ponedjeljak u Zagrebu da nema saznanja gdje se nalazi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig. Također, dodao je da se poštivati zakoni, aludirajući da bi se Dodik trebao predati.

- Mir i stabilnost su potrebne za sva tri naroda, to sam mu rekao zadnji put kad sam s njim komunicirao. Rekao bih da se trebaju poštivati zakoni - rekao je Pranjić na konferenciji 'Sigurnost u BiH - Temelj mira i stabilnosti'.

Naglasio je i kako se situacija u zadnjih nekoliko dana u Republici Srpskoj smirila.

- Nema one zaoštrene retorike ne samo iz Republike Srpske nego i od onih koji žele nešto isprovocirati. Mislim da se u posljednjih tjedan dana ljudi zabavili prirodnom katastrofom koja je zadesila i dijelove Hrvatske. Svakako će ta retorika ići prema smirivanju - kaže Pranjić.

Istaknuo je kako mir i stabilnost u susjednoj Bosni i Hercegovini jedino mogu opstati poštivanjem Daytonskog sporazuma.

- To što su neke stvari napravljene onako kako ne treba to ne znači da je nije krajnji cilj stabilnost BiH, to svakako svima ide u prilog. Kao dužnosnik iz redova Hrvata, naš put BiH je jedino rješenje Europska unija. Kao Hrvati, koji najmalobrojniji, želimo osigurati hrvatsko pitanje kao najznačajniji čimbenik za opstojnost Hrvata u BiH, a to je riješiti pitanje izbornog zakona, osigurat legitimne predstavnike Hrvata - kaže.

Zaključio je kako su institucije u BiH pokazale nemoć, te se kaže oni trebaju zabrinuti s obzirom na tu situaciju.