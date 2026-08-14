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Potraga za posljednjim nestalim Portugalcem nastavlja se sutra. Angažirali i poseban zrakoplov

Piše 24sata,
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Potraga za posljednjim nestalim Portugalcem nastavlja se sutra. Angažirali i poseban zrakoplov
Senj: Izjava o nestanku porugalskih državljana u Velebitskom kanalu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Uz površinsko traganje u akciju je, kao i prethodnih dana, angažiran zrakoplov tip 'Pilatus PC-90, kojim se također pretraživalo šire područje Velebitskog kanala, stoji u priopćenju Ministarstva

Dva dana nakon nestanka četvero portugalskih državljana, od kojih su dvoje pronađeni živi, a od trećega je pronađeno tijelo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je priopćenje o tijeku potrage za posljednjim nestalim brodolomcem.

- Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestila je o tijeku koordinirane akcije traganja i spašavanja za posljednjim brodolomcem iz četveročlane posade, nestalim u ranim jutarnjim satima 12. kolovoza, u moru Velebitskog kanala po jakom nevremenu - stoji u priopćenju.

- Koordinirana akcija traganja i spašavanja za nestalim državljaninom Portugalske Republike započela je rano jutros, 14. kolovoza po razdanjivanju te se provodila sukladno usvojenom Planu traganja. Uz jednu spasilačku brodicu iz sastava Lučke kapetanije Rijeka i jednu spasilačku brodicu senjske Kapetanije, u traganju su sudjelovali i policijski službenici sa jednim brodom, iz sastava Pomorske i aerodromske policije Rijeka (PPAP Rijeka) - piše.

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Iz Ministarstva su istaknuli kako je angažiran i zrakoplov za pretraživanje kanala.

- Uz površinsko traganje u akciju je, kao i prethodnih dana, angažiran zrakoplov tip 'Pilatus PC-90, kojim se također pretraživalo šire područje Velebitskog kanala. Glavnina aktivnosti u okviru današnje koordinirane akcije provodila se u području od uvale Sv. Marak, preko rta Glavina do uvale Mala Luka i rta Sokol, sa južne strane otoka Krka te središnji dio Velebitskog kanala. Zatim obalni dio od Smokvice do Sv. Jurja - navode.

Dosadašnja potraga, kako su izvijestili, nije dala rezultate, a nastavlja se sutra.

- Cjelokupno područje traganja više puta je pretraženo plovilima i zrakoplovom, nažalost, bez rezultata. Nastavak traganja za posljednjim nestalim brodolomcem nastavlja se sutra, 15. kolovoza - zaključuju iz Ministarstva.

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