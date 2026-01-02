Obavijesti

420 NAKNADNIH POTRESA

Potres 6,5 pogodio Meksiko: Poginuo muškarac, velike štete u Guerreru i Mexico Cityju

Potres 6,5 pogodio Meksiko: Poginuo muškarac, velike štete u Guerreru i Mexico Cityju
Potres magnitude 6,5 zatresao je jug zemlje, oštetio ceste i bolnice te prekinuo konferenciju predsjednice Sheinbaum. Zabilježeno više od 400 naknadnih podrhtavanja

Snažan potres magnitude 6,5 pogodio je u petak južni Meksiko, oštetivši ceste i bolnice te nakratko prekinuvši prvu konferenciju za novinare predsjednice Claudie Sheinbaum u novoj godini.

Lokalni mediji izvijestili su da je 67-godišnji muškarac poginuo silazeći niz stepenice u Mexico Cityju pokušavajući evakuirati svoju stambenu zgradu.

Videozapisi podijeljeni na internetu prikazuju Anđela neovisnosti, zlatnog anđela na vrhu 45 metara visokog stupa u kružnom toku na jednoj od najprometnijih avenija glavnog grada, kako se njiše dok je trajao potres.

Seizmički alarm natjerao je mnoštvo na evakuaciju na ulice, mnogi su nosili ručnike ili pidžame i smirivali uznemirene kućne ljubimce.

Potres magnitude 6,5 pogodio je područje blizu pacifičke obale u saveznoj državi Guerrero na dubini od 35 km, prema Američkom geološkom zavodu. Epicentar je bio oko 290 kilometara od glavnog grada.

Do podneva, meksička seizmološka služba registrirala je 420 naknadnih potresa, od kojih je najjači bio magnitude 4,7.

Vlasti su izvijestile o klizištima na autocestama, curenju plina i šteti na kućama, javnim zgradama i bolnicama diljem države Guerrero. Nije bilo neposrednih izvješća o ljudima koji su stradali u potresu.

U jugozapadnoj državi nalaze se Acapulco i druga odmarališta na plaži, koja su glavna atrakcija za turiste. Acapulco, najveći grad u državi, još se uvijek oporavlja od uragana 5. kategorije koji je opustošio područje 2023. godine.

Potres je također donio dramu predsjednici Sheinbaum na dnevnoj konferenciji za novinare.

Sheinbaum je govorila u Nacionalnoj palači u Mexico Cityju kada su se oglasili alarmi za potres. Primijetila je da se tlo treslo pod njom prije nego što se mirno evakuirala zajedno s novinarima. Ubrzo nakon toga nastavila je konferenciju za novinare.

U Mexico Cityju, videozapisi podijeljeni na internetu prikazivali su pukotine u kućama, visoke zgrade koje se tresu i semafor koji se zabija u cestu ispod njega. Vlasti nisu odmah izvijestile o većoj šteti.

Meksička zrakoplovna uprava izjavila je da su međunarodne zračne luke Mexico Cityja i Acapulca pretrpjele manju štetu, ali da to nije utjecalo na operacije.

