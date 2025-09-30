Obavijesti

News

STRAH OD TSUNAMIJA

Potres 7,0 je zatresao Filipine: 'Zgrade se njihale, ljudi jedva stajali na nogama. Strašno je!'

Svjedoci su za platformu emsc.eu opisali da se tlo snažno treslo više od jedne minute. Podrhtavanje se, prema njihovim riječima, moglo čuti kako dolazi i odlazi

Filipine je u 15:59 po srednjoeuropskom vremenu pogodio snažan potres magnitude 7,0 prema Richteru. Epicentar je zabilježen u moru, 56 kilometara zapadno od grada Ormoca, koji broji nešto više od 200.000 stanovnika. Hipocentar potresa bio je na dubini od 8,7 kilometara.

U trenutku potresa na Filipinima je bilo 21:59 sati po lokalnom vremenu. Za sad se čeka odluka nadležnih službi hoće li biti izdano upozorenje na tsunami.

Svjedoci su za platformu emsc.eu opisali da se tlo snažno treslo više od jedne minute. Podrhtavanje se, prema njihovim riječima, moglo čuti kako dolazi i odlazi. Zabilježeno je njihanje zgrada, pomicanje predmeta na stolovima te podrhtavanje prozora. Neki su istaknuli da je bilo vrlo teško hodati, a dio kućanstava ostao je bez električne energije dok se podrhtavanje prenosilo kroz zidove i podove.

Za sada nema službenih podataka o štetama niti o mogućim žrtvama.

