Potres 7,7 po Richteru pogodio južni Atlantik, prijeti tsunami!

Snažan potres magnitude 7,7 pogodio je u petak Drakeov prolaz u južnom dijelu Atlantskog oceana, između obala Čilea i Antarktike. Prema podacima seizmoloških službi, potres se dogodio oko 20:29 sati po srednjoeuropskom vremenu, a epicentar je zabilježen na dubini od oko 10 kilometara, što ukazuje na plitki potres, tip koji često izaziva snažno podrhtavanje tla.

Epicentar potresa nalazio se oko 959 kilometara jugoistočno od Punta Arenasa u Čileu te 713 kilometara jugoistočno od Ushuaie u Argentini. Zbog jačine potresa, izdano je upozorenje na tsunami za obalna područja južnog Čilea i Argentine.

Lokalne vlasti zasad nisu prijavile materijalnu štetu niti ozlijeđene, no nadležne službe prate situaciju i pozvale su stanovništvo priobalnih područja na oprez.

Drakeov prolaz, poznat kao jedno od najnemirnijih mora na svijetu, nalazi se između Južne Amerike i Antarktičkog poluotoka, gdje se susreću Atlantski i Tihi ocean. Zbog geološke aktivnosti i tektonskih ploča koje se ondje dodiruju, to područje povremeno bilježi snažna seizmička kretanja.

Znanstvenici prate moguće promjene razine mora te ističu kako će naredni sati biti ključni za procjenu rizika od tsunamija i eventualnih posljedica potresa.