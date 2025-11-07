Potres jačine 3.1 pogodio je BiH

Potres jačine 3.1 po Richteru jutros je pogodio BiH. EMSC javlja da je potres zabilježen 11 kilometara od Bugojna, a 46 kilometara od Zenice. Bio je na dubini od 10 kilometara.

- Zatreslo par sekundi, kao udar. Dobro je protreslo. Probudilo me. Bugojno, prvo kao udar, onda lagano podrhtavanje. Kratko, ali jako. Trajao nekih 5 sekundi u Zenici. Dobro je zatreslo na 3. katu, ali bez ikakvih oštećenja - neki su od komentara svjedoka.

Pola sata ranije je potres jačine 3,6 po Richteru pogodio Crnu Goru, a osjetio se i u BiH.