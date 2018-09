Potres kod Imotskog: 'Bilo je par sekundi, treslo se kao ludo'

Treslo se. Ležala sam u krevetu i gledala. Cijela kuća je izgledala da će se srušiti. Muž je spavao. Digao se govoreći 'Potres, potres!', čuo je buku u snu. Ja sam ostala skamenjena i nisam znala što ću. Čulo se kako se tresu stakla na prozorima. Trajalo je par sekundi, ljuljao se i luster, ispričala nam je čitateljica iz Zagvozda, mjesta nedaleko od epicentra potresa magnitude 4.2 po Richteru koji je u petak u 22.35 sati pogodio Dalmaciju.

Najjače su ga osjetili stanovnici Imotskog, Makarske, Ciste Provo, ali je treslo i u Omišu, Podgori pa sve do Pelješca.

Epicentar potresa, prema podacima koje je objavila stranica LastQuake, bio je 62 kilometra istočno od Splita te 3 kilometra sjeverozapadno od Imotskog na dubini od 10 kilometara.

Čitateljica je opisala kako se čula buka poput grmljavine.

- Tih par sekundi treslo je kao ludo, nije bilo ni prije ni poslije, samo odjednom. To nam se događa svaki put poslije učestalih kiša - dodala je.

