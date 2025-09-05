Ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje
Potres magnitude 5,4 pogodio jugoistočni Afganistan
Potres magnitude 5,4 po Richteru pogodio je u petak jugoistočni Afganistan, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
Potres se dogodio na dubini od 10 km, priopćio je GFZ.
Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana, nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje.
Nekoliko desetaka tisuća ljudi ostalo je bez doma.
Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju.
Humanitarne organizacije upozoravaju na dodatnu opasnost za stanovništvo zbog nestašice osnovnih potrepština poput hrane, skloništa i lijekova.
