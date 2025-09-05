Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI UDAR

Potres magnitude 5,4 pogodio jugoistočni Afganistan

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Potres magnitude 5,4 pogodio jugoistočni Afganistan
Foto: SAYED HASSIB/REUTERS

Ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje

Potres magnitude 5,4 po Richteru pogodio je u petak jugoistočni Afganistan, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Potres se dogodio na dubini od 10 km, priopćio je GFZ.

Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana, nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje.

CRNE BROJKE Užas u Afganistanu. U razornom potresu poginulo je 2200 ljudi: 'Sve što smo imali je uništeno'
Užas u Afganistanu. U razornom potresu poginulo je 2200 ljudi: 'Sve što smo imali je uništeno'

Nekoliko desetaka tisuća ljudi ostalo je bez doma. 

Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju. 

Humanitarne organizacije upozoravaju na dodatnu opasnost za stanovništvo zbog nestašice osnovnih potrepština poput hrane, skloništa i lijekova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom
SVE ZBOG AUTA

Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025