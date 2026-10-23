Potres magnitude 7 pogodio Tibet, poginulo 16 ljudi

Potres magnitude 7 pogodio je kineski Tibet u četvrtak navečer, a pritom je 16 ljudi poginulo, dok su 32 osobe ozlijeđene, izvijestila je novinska agencija Xinhua. U pitanju je najsnažniji potres koji je pogodio kinesko tlo od siječnja 2024. godine. Od 32 ozlijeđene osobe njih jedanaest je trenutačno u teškom stanju.

Epicentar potresa bio je na dubini od deset kilometara, u rijetko naseljenom visoko planinskom okrugu u Nagqu, na sjeveru Tibeta. Epicentar se nalazio oko 400 km od tibetanskog glavnog grada Lhase.

Lokalne vatrogasne i spasilačke ekipe mobilizirane su i upućuju se prema pogođenom području, izvijestili su državni mediji.

Podaci Kineskog centra za mreže potresa (CENC) kazuju da je nakon najjačeg potresa u okolnim područjima zabilježen niz manjih potresa, magnituda između 3 i 4.

Prije šesnaest godina potres magnitude 7,1 pogodio je Yushu, u susjednoj pokrajini Qinghai, pri čemu je poginulo najmanje 2698 ljudi, a skoro 300 osoba je pritom nestalo.