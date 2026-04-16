MAGNITUDA 3,2 RICHTERA

Potres pogodio jug BiH, osjetio se u Hrvatskoj: Jako je zatreslo

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Potres pogodio jug BiH, osjetio se u Hrvatskoj: Jako je zatreslo
Foto: EMSC

Prema prvim podacima, potres magnitude 3,2 Richtera zabilježili su kod Bileće, blizu granice sa Crnom Gorom. Osjetio se i na krajnjem jugu Hrvatske

Potres magnitude 3,2 Richtera pogodio je u četvrtak popodne područje Bileće u BiH, javlja EMSC. Podrhtavanje su zabilježili u 15.43 sati uz samu granicu sa Crnom Gorom, a prema trenutnim podacima potres je bio na dubini od 12 kilometara.

- Jako je zatreslo - napisao je jedan korisnik EMSC-a iz Bileće, a drugi iz Trebinja dodao je kako su osjetili snažno podrhtavanje.

Potres se osjetio diljem BiH, ali i u Zatonu i Dubrovniku. 'Zatreslo je, trajalo je četiri, pet sekundi', napisali su korisnici.

Komentari 14
VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'
ŽIVOTE, ROBIJO

VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'

To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu, pravdao se Jagić 2022. godine kad je snimka izašla u javnost. Telegram je sad otkrio da je kupio novi Lexu
S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!
OPLJAČKAO ZLATARNICU U ZAGREBU

S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!

Ivan S. iza sebe ima više od 200 kaznenih prijava, uglavnom za krađe i teške krađe. Ima i desetak osuđujućih pravomoćnih presuda, no u zatvoru je proveo nešto više od šest godina...
Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'
NOVI MAĐARSKI PREMIJER

Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'

Magyar dolazi na vlast uz niz kontroverzi iz privatnog života • Optužbe za nasilje obilježile su mu brak • Tajna snimka otvorila pitanje političkog utjecaja na pravosuđe

