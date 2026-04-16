Prema prvim podacima, potres magnitude 3,2 Richtera zabilježili su kod Bileće, blizu granice sa Crnom Gorom. Osjetio se i na krajnjem jugu Hrvatske
MAGNITUDA 3,2 RICHTERA
Potres pogodio jug BiH, osjetio se u Hrvatskoj: Jako je zatreslo
Potres magnitude 3,2 Richtera pogodio je u četvrtak popodne područje Bileće u BiH, javlja EMSC. Podrhtavanje su zabilježili u 15.43 sati uz samu granicu sa Crnom Gorom, a prema trenutnim podacima potres je bio na dubini od 12 kilometara.
- Jako je zatreslo - napisao je jedan korisnik EMSC-a iz Bileće, a drugi iz Trebinja dodao je kako su osjetili snažno podrhtavanje.
Potres se osjetio diljem BiH, ali i u Zatonu i Dubrovniku. 'Zatreslo je, trajalo je četiri, pet sekundi', napisali su korisnici.
