Potres pogodio jug BiH, osjetio se u Hrvatskoj: Jako je zatreslo

Potres magnitude 3,2 Richtera pogodio je u četvrtak popodne područje Bileće u BiH, javlja EMSC. Podrhtavanje su zabilježili u 15.43 sati uz samu granicu sa Crnom Gorom, a prema trenutnim podacima potres je bio na dubini od 12 kilometara.

- Jako je zatreslo - napisao je jedan korisnik EMSC-a iz Bileće, a drugi iz Trebinja dodao je kako su osjetili snažno podrhtavanje.

Potres se osjetio diljem BiH, ali i u Zatonu i Dubrovniku. 'Zatreslo je, trajalo je četiri, pet sekundi', napisali su korisnici.