POTRES U SLOVENIJI Zatreslo je kod Melanijinog mjesta, osjetio se u Hrvatskoj: 'Zagrmjelo je...'

Seizmografi državne mreže seizmoloških postaja zabilježili su u utorak u 7.58 sati potres magnitude 3,2 u blizini Mokronoga, javlja ARSO. Prema prvim podacima, potres su osjetili stanovnici središnje i istočne Slovenije.

Euro-mediteranski seizmološki centar piše da je magnituda 3,5 po Richteru.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj. "Nekoliko sekundi ljuljanja, ništa ozbiljno",, piše korisnik iz Karlovca na stranici EMSC-a.

"Dobro je zatreslo", "Još se dosta jako osjetilo", "Baš je jako zagrmjelo", "Dok sam sjedio na krevetu, osjetio sam podrhtavanje otprilike jednu sekundu", "Kao da je vlak prolazio pored stana. Tutnjalo je, treslo se", neki su od komentara susjeda na EMSC-u.