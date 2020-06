Potreseni pomorci: Hrvat koji je umro od korone u Nigeriji bio je iskusni brodski mehaničar

Neven Melvan iz Sindikata pomoraca kaže da procedura oko povratka tijela u normalnim uvjetima traje do mjesec dana. Sada u uvjetima korone i nedostatka letova, to se može još više odužiti

<p>Iako se početkom tjedna očekivalo da će muškarac zaražen korona virusom posebnim letom iz Nigerije stići na liječenje u Split, nažalost, to se nije dogodilo. U zračnoj luci i bolnici sve je bilo spremno za transfer, odnosno prijem pacijenta, no hrvatski državljanin je, kako je u srijedu ujutro izvjestilo Ministarstvo vanjskih i eurposkih poslova, preminuo u toj afričkoj zemlji. Više informacija nisu naveli.</p><p>Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o splitskom pomorcu, odnosno brodskom mehaničaru koji je radio u tamošnjem brodogradilištu. U Nigeriju je išao posredstvom strane agencije. Dugo se bavio tim poslom. U pomorskim krugovima duboko su potreseni ovom viješću ponajviše zbog obitelji koju je ostavio iza sebe.</p><p><strong>Neven Melvan</strong>, glavni tajnik Sindikata hrvatskih pomoraca nije nam znao reći više informacija o preminulom muškarcu, no objašnjava nam kakva je situacija što se tiče povratka tijela u domovinu.</p><p>- Inače je procedura oko povratka tijela jako komplicirana, i u normalnim uvjetima može trajati mjesec dana. S obzirom da je riječ o Nigeriji, infekciji Covidom-19 i nedostatku letova, sve se može još više odužiti. Ima tu puno administracije i s jedne i s druge strane, a ova situacija s pandemijom sve dodatno komplicira pa je zaista nezahvalno prognozirati koliko bi sve moglo trajati – kaže nam Melvan.</p><p>Nigerija je do četvrtka ujutro zabilježila 13.873 oboljelih i 382 umrlih od infekcije korona virusom.</p>