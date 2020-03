'Potresi mogu trajati jako dugo i možda nam slijedi puno jači'

Premijer RH Andrej Plenković posjetio je u poslijepodnevnim satima seizmološki centar na PMF-u gdje je u društvu voditeljice seizmološke službe Ines Ivančić i seizmologa Tomislava Fiketa obilazio njihove prostorije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Seizmolozi su mu objasnili neke stvari oko potresa, a obilazio je prostorije s raznom opremom. Stručnjaci su mu pričali o tome kako uređaji funkcioniraju i kako se analiziraju sami potresi.

Premijer Andrej Plenković u posjeti seizmološkom zavodu u Zagrebu Premijer Andrej Plenković u posjeti seizmološkom zavodu u Zagrebu Reporter: Emirat Asipi Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 23. ožujka 2020.

Premijer ih je ispitivao o brojnim stvarima, kako dolazi do potresa, kako se mogu predvidjeti i koliko uopće Hrvatska ima seizmoloških postaja.

- Bilo je oko 80 potresa tijekom ova dva dana. Danas su bila su dva koja su uznemirila građane. Onaj oko 4 ujutro je bio 3 po Richteru, a ovaj ujutro u 11 3.3 po Richteru. Većina ostalih je 1 po Richteru, to se događa skoro stalno. Svaki sat se dogodi neki. To se više čuje kao grmljavina, nego što se osjeti. Da bi se dobila točna informacija, trebaju se raditi istraživanja. Ovaj potres, koliko god da je stresan, dat će svoj obol u ažuriranju naših podataka - poručio je Fiket.

Podsjetimo, Zagreb su u nedjelju u jutarnjim satima pogodila dva snažna potresa koja su oštetila brojne zgrade diljem Zagreba. Na teren su odmah izašle dežurne službe na čelu s hrvatskom vojskom, a glavni grad Hrvatske se tresao skoro cijelu nedjelju, kao i ponedjeljak.

- Ovo je najčešći scenarij nakon potresa. Ima ih jako puno malih, mogu trajati mjesecima. Mi ne možemo isključiti mogućnost da je ovo uvod u veliki potres, ali vjerojatnost je mala. Taj potres će se kad tad dogoditi, hoće li to biti za 10 dana, 100 dana, sto godina, teško je reći. Ovaj je bio jači od onog otprije 140 godina koji je pogodio Zagreb - kažu seizmolozi.

Teško je procijeniti kada će biti sljedeći potres jače magnitude, ali upozoravaju da bi on mogao biti jačine 6,3 stupnja. Taj potres bi bio strašan za mnoge građevine diljem Zagreba, vjerojatno bi se sve raspalo.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ovakva seizmička aktivnost je očekivana. Ne možemo reći koliko dugo će trajati. Može trajati i nekoliko mjeseci. Mi ne možemo predvidjeti vrijeme. Mi već nekoliko godina pokušavamo dovesti projekt do izvedivosti, a to bi nam olakšalo funkcioniranje. Vrlo je malo seizmoloških postaja u Hrvatskoj, a što je veći broj postaja, lakše je locirati potres. Mi možemo s puno seizmoloških podataka predvidjeti dio potresa, Civilnoj zaštiti je bitan taj podatak, tako će znati gdje će biti najviše štete. Tu su nam potrebni i IT dijelovi, računala, laboratorij kojeg nemamo, puno programa koji nam fale. Mlade ljude koji bi mogli to poučavati - rekla je Ivančić, a Fiket se nadovezao:

- Seizmološka služba je rezultat prilika u društvu. Mi ne tražimo pomoć države, već pokušavamo oživjeti naš projekt. Budžet je značajno podignut u posljednje vrijeme. Taj budžet koji je bio procijenjen na tri postaje, proširen je na 13. U ovoj Vladi je budžet podignut tri puta.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U društvu Plenkovića bio je i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marko Pavić koji je i sam nekada radio na PMF-u.

- Po struci sam geofizičar. Zadovoljstvo mi je da ja kao ministar i da ova Vlada može poduprijeti seizmološku službu. Osigurali smo im pet milijuna kuna da kupe novu opremu. Planirali smo da riješimo dokumentaciju, a tražit ćemo od Bruxellesa dodatnih 20 milijuna eura. Hrvatska geofizika, seizmologija, oceanografija... su doživjeli uzlet posljednjih godina. Ali daleko je to od ostalih zemalja. Ovih 20 milijuna eura će biti značajan poticaj u dizanju sigurnosti što se tiče potresa - poručio je Pavić za kraj, dok Andrej Plenković nije davao posebne izjave za medije.

Brojni potresi uzdrmali su Zagreb tijekom ova dva dana, ali nadamo se da će se seizmička aktivnost ipak malo smanjiti u sljedećim danima.

Tema: Potres u Zagrebu