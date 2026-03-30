Potresi u Hrvatskoj uznemirili Hrvate: Evo što kaže seizmolog

Nekoliko manjih potresa koji su se osjetili posljednjih dana uznemirilo je građane i na kontinentu i u Dalmaciji. Posljednji, magnitude 3.2 prema Richteru zabilježen je u nedjelju oko 22 sata s epicentrom kod Murtera, dok su nešto slabiji zabilježeni u Zagrebu. Voditelj hrvatske Seizmološke službe Krešimir Kuk otkrio je ima li razloga za brigu, piše Dnevnik.hr.

- Ma nema razloga za brigu, radi se o normalnoj seizmočkoj aktivnosti. Sve su to potresi koji nisu jaki, osim što izazovu malo uznemirenost stanovništva, ništa više od toga. Zagrebački potres u ponedjeljak je bio još jedan slabiji, magnitude ispod 2. Zagrebačko područje se smiruje, još se zabilježi poneki potres koji ljudi osjete. Primjećuje se već duže vrijeme da ide uobičajenim tokom smirenje i uravnoteživanje situacije, kako se i očekivalo, rekao je.

Nedavno je zabilježen potres i kod Žirja. Kuk je objasnio da se takvi potresi u moru povezuju s seizmotektonskom aktivnošću Jadranske mikropoloče koja uzrokuje potrese u našem priobalnom dijelu.

- Imamo zadnjih par tjedana nešto više potresa u podmorju, bilo ih je ovih dana oko Visa, pa dolje prema Jabuci, imamo ih i u Dubrovačkom primorju i podmorju. Noćašnji potres oko Murtera osjetio se gore od Biograda pa do južnije od Vodica, to je normalno da se osjeti na širem području, nadodao je.

- Bolje je da se energija posljedično oslobađa preko više manjih poteza. Ali to ne može biti pravilo, često nam se dogodi da se unatoč slabijim potresima nakupi dovoljno energije za neki jači, ali to na našim prostorima nije čest slučaj. Na svu sreću oni se događaju rijetko, zaključio je.