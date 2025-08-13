Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Bilo je to vruće ljeto 1981. godine. Tamara Ennis, tad 21-godišnjakinja, bila je na brodu sa svojih troje prijatelja s fakulteta: Randallom Cohenom, Danielom Perrinom i Christy Wapniarski. Isplovili su s obale Floride u Atlantski ocean, planirali su malu morsku avanturu, ali sve se pretvorilo u scenarij iz horor filma...

Naglo je nastala oluja koja je prevrnula njihov brod. Našli su se u moru punom morskih pasa...

- Tad nas je stvarnost udarila u glavu. Bili smo jako tihi - ispričala je Tamara ovog mjeseca za emisiju "I Survived", piše Mirror.

Neko vrijeme su plutali uz prevrnuti brod, ali nitko ih nije vidio. Pa su odlučili plivati prema obali, dok još imaju snage...

- Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi. Iduća scena je bila kao iz filma "Ralje", počela je 'skakati'. U tom trenutku sam znala da ju je napao morski pas - priča Tamara i nastavlja:

- Christy je počela vikati da dođemo do nje, a već u idućem trenutku je bila mrtva. Znala sam da ne mogu ništa napraviti i nastavila sam plivati, da bi u tom trenutku osjetila kako mi nešto prolazi ispod nogu. Bio je to morski pas, veći od mene. Tad sam odlučila razmišljati kao riba, u toj milisekundi sam u glavi razmišljala "i ja pripadam tu, miči mi se s puta". Nastavila sam plivati i morski pas me nije napao - kazala je Tamara...

Nastavila je plivati, sve je trajalo satima, počela je halucinirati, kaže da joj je život prošao pred očima... Morske struje odvojile su je od prijatelja.

Nakon nekih osam sati, Tamara se približila obali gdje ju je uoči spasitelj. Izvukao ju je na sigurno.

- Kazala sam mu kako sam plivala satima, kako je jedna osoba mrtva, kako ne znam gdje je dvoje ljudi koji su s nama bili na brodu. Nisam znala jesu li preživjeli - ispričala je Tamara za "I Survived".

Srećom, Randy i Daniel također su spašeni.

- Dan danas, 40-ak godina kasnije, ne idem u tamno more. Umiranje u toj nesreći za mene nije bila opcija. Razmišljala sam o svojoj obitelji, o budućnosti, nisam se predala negativnim mislima i zato sam preživjela - kazala je za kraj...

Tijelo njezine prijateljice Christy nikad nije pronađeno...