POTRESNO Nastavnica koja je preživjela masakr u Ribnikaru na štakama: Roditelji osuđeni

- Pred kraj sata čula sam nešto. Mislila sam da su petarde, da su u pitanju nestašni osmaši jer se bližio kraj školske godine. U glavi mi je bilo samo to da će naš čuvar Dragan Dragić to riješiti... - ispričala je ranije nastavnica, opisujući trenutke neposredno prije nego što je i sama pogođena s više hitaca. | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL