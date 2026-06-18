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PRIZORI SA SUDA

POTRESNO Nastavnica koja je preživjela masakr u Ribnikaru na štakama: Roditelji osuđeni

Pojavljivanje nastavnice Tatjane Stevanović, koja je i sama bila meta napadača (13) u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar', obilježilo je današnje ročište na Višem sudu u Beogradu. Njezin dolazak u sudnicu na štakama bio je jedan od najsnažnijih emotivnih trenutaka dana u kojem je sud potvrdio višegodišnje zatvorske kazne roditeljima dječaka koji je počinio masakr...
Beograd: Otac osuđen na 14,5 godina, majka na gotovo tri zbog masakra u školi
Pojavljivanje nastavnice Tatjane Stevanović, koja je i sama bila meta napadača (13) u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar', obilježilo je današnje ročište na Višem sudu u Beogradu. Njezin dolazak u sudnicu na štakama bio je jedan od najsnažnijih emotivnih trenutaka dana u kojem je sud potvrdio višegodišnje zatvorske kazne roditeljima dječaka koji je počinio masakr... | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
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Pojavljivanje nastavnice Tatjane Stevanović, koja je i sama bila meta napadača (13) u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar', obilježilo je današnje ročište na Višem sudu u Beogradu. Njezin dolazak u sudnicu na štakama bio je jedan od najsnažnijih emotivnih trenutaka dana u kojem je sud potvrdio višegodišnje zatvorske kazne roditeljima dječaka koji je počinio masakr... | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Komentari 6

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