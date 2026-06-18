POTRESNO Nastavnica koja je preživjela masakr u Ribnikaru na štakama: Roditelji osuđeni

Pojavljivanje nastavnice Tatjane Stevanović, koja je i sama bila meta napadača (13) u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar', obilježilo je današnje ročište na Višem sudu u Beogradu. Njezin dolazak u sudnicu na štakama bio je jedan od najsnažnijih emotivnih trenutaka dana u kojem je sud potvrdio višegodišnje zatvorske kazne roditeljima dječaka koji je počinio masakr...
Pojavljivanje nastavnice Tatjane Stevanović, koja je i sama bila meta napadača (13) u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar', obilježilo je današnje ročište na Višem sudu u Beogradu. Njezin dolazak u sudnicu na štakama bio je jedan od najsnažnijih emotivnih trenutaka dana u kojem je sud potvrdio višegodišnje zatvorske kazne roditeljima dječaka koji je počinio masakr...
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Pojavljivanje nastavnice Tatjane Stevanović, koja je i sama bila meta napadača (13) u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar', obilježilo je današnje ročište na Višem sudu u Beogradu. Njezin dolazak u sudnicu na štakama bio je jedan od najsnažnijih emotivnih trenutaka dana u kojem je sud potvrdio višegodišnje zatvorske kazne roditeljima dječaka koji je počinio masakr... |
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Pojavljivanje nastavnice Tatjane Stevanović, koja je i sama bila meta napadača (13) u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar', obilježilo je današnje ročište na Višem sudu u Beogradu. Njezin dolazak u sudnicu na štakama bio je jedan od najsnažnijih emotivnih trenutaka dana u kojem je sud potvrdio višegodišnje zatvorske kazne roditeljima dječaka koji je počinio masakr...
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Sud je oca, Vladimira Kecmanovića, osudio na 14 godina i šest mjeseci zatvora zbog teškog djela protiv opće sigurnosti i zapuštanja maloljetnog djeteta. Majci, Miljani Kecmanović, izrečena je kazna od dvije godine i 11 mjeseci zatvora.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Tatjana Stevanović 3. svibnja 2023. držala je prvi sat kada je učenik ušao u kabinet povijesti i počeo pucati. Masakr je preživjela s teškim i trajnim posljedicama po zdravlje. Tijekom sudskog postupka smogla je snage opisati kobne trenutke koji su trajali tek oko dvije minute, ali su zauvijek promijenili desetke života, prenosi Telegraf.rs.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
- Pred kraj sata čula sam nešto. Mislila sam da su petarde, da su u pitanju nestašni osmaši jer se bližio kraj školske godine. U glavi mi je bilo samo to da će naš čuvar Dragan Dragić to riješiti... - ispričala je ranije nastavnica, opisujući trenutke neposredno prije nego što je i sama pogođena s više hitaca.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Njezino prisustvo u sudnici bilo je nijemo svjedočanstvo fizičke i psihičke traume kroz koju preživjeli i dalje prolaze. Osim kaznenog postupka, nastavnica povijesti pokrenula je protiv Kecmanovića i privatnu parnicu za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha, boli i invaliditeta.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Obrana je do kraja postupka tražila oslobađajuće presude, tvrdeći da krivnja roditelja nije dokazana. Sud je, međutim, prihvatio argumente Višeg javnog tužiteljstva.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Glavni javni tužitelj Nenad Stefanović tražio je maksimalne kazne, gotovo 15 godina zatvora za oca i tri godine za majku. Tužiteljstvo je tvrdilo da otac nije sigurno čuvao oružje te da je sina vodio u streljanu. Za majku je tužiteljstvo navelo da je pokazala potpuno odsustvo empatije prema žrtvama.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Današnja presuda donesena je u ponovljenom postupku, nakon što je Apelacijski sud ukinuo raniju odluku zbog procesnih manjkavosti. Obje strane i dalje imaju pravo žalbe.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar” potresao je Srbiju i cijelu regiju. Ubijeno je devetero učenika i zaštitar škole, a uz nastavnicu povijesti ranjeno je još petero djece.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Dječak koji je počinio masovno ubojstvo u trenutku zločina imao je 13 godina, pa prema zakonu nije kazneno odgovoran. Nalazi se na liječenju u posebnoj psihijatrijskoj ustanovi pod strogim nadzorom.
| Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL
Foto M.M./ATAImages/PIXSELL