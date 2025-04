Potresno svjedočenje kuharice: 'Metak mi je prošao kraj glave, još i danas imam noćne more'

U svega tri dana Županijski sud u Bjelovaru planira ispitati 15 svjedoka, saslušati sudske vještake, a u srijedu svoju obranu trebao bi iznijeti i Krešimir Pahoki, optužen za krvavi masakr u Domu za starije Vianey u Daruvaru.

- Nisam kriv - rekao je Pahoki.

Potpuno hladnokrvan slušao je optužnicu kojom ga terete za ukupno 13 kaznenih djela, među kojima su teško ubojstvo vlastite majke, četiri teška ubojstva korisnika doma, ubojstvo zaposlenika doma, tri pokušaja teškog ubojstva, dva pokušaja ubojstva, dovođenja u opasnost života i imovine te teške tjelesne ozljede, piše Mojportal.

Na današnjem ročištu sudsko vijeće kojim predsjeda sutkinja Maja Sikora saslušavalo je iskaze sedmero svjedoke, među kojima su dvije djelatnice. One su tražile da Pahokija udalje iz sudnice tijekom svjedočenja.

- Pahoki je silom htio ući u kuhinju. Svom snagom sam držala vrata da ne uđe, no on je tad počeo pucati kroz vrata. Prvi metak mi je prošao pokraj glave, a drugi pokraj nadlaktice. I danas imam ožiljke. Nakon toga je otišao - svjedočila je kuharica.

Svoj je iskaz dala i medicinska sestra, koja još ima noćne more, sanja krikove i pucnjeve te ju je strah otvoriti prozor.

- Došao je tog dana kako bi platio dug od tri mjeseca za boravak majke u domu. Htio je ući u Dom, no na kraju su na prijedlog vlasnice Doma Ane Ivandekić sjeli na terasu, a ja sam dovela njegovu mamu. Vratila sam se u dom slagati lijekove i ubrzo čula pucnjeve. Prvo sam mislila da je pukao fen, no onda sam osjetila trnce i krv na čelu. Zapeklo me je - rekla je svjedokinja, koja se spasila skokom kroz prozor sa Svenom, zaručnikom kćeri vlasnice doma.

Podsjetimo, 22. srpnja 2024. oko 10 sati u prostor doma došao je Pahoki, navodno platiti račun za majku. Bez ikakvog upozorenja počeo je iz pištolja pucati u štićenike i osoblje. Oni koji su mogli spašavali su živu glavu i imali sreće da prežive, poput medicinske sestre koja je zadobila pri padu podljev na lijevom oku. Medicinski tehničar Damir Fijala (36) nije bio te sreće. Otac ga je tog jutra odvezao na posao nakon godišnjeg odmora. Ubijen je u bezumnom, krvavom pohodu.

Krvnik je ubio i korisnice doma Zdenku Leder (89) iz Donjih Sređana, Bosiljku Njegomir (92) iz Donje Vrijeske, Gizelu Vegh (90), svoju majku Anka Papp (76) iz Daruvara te Mariju Čihak (92) iz Daruvarskog Brestovca. Iz vatrenog oružja ranio je još petero ljudi. Krvnik je nakon pohoda otišao u kafić do doma, sjeo i naručio piće, stavio pištolj na stol i dočekao policiju, koja ga je uhitila. Osim toga, Pahoki je iz pištolja ispalio metak koji je probio pregradni zid kuće i prozorsko staklo na prostoriji blagovaonice, dok su fragmenti stakla pogodili jednu osobu (28) i lakše je ozlijedili. Optužen je i da je 20. lipnja 2024. oko 19 sati u Daruvaru u cilju da teško ozlijedi poznanika (52) snažno ga udario staklenom bocom u predjelu glave, a zatim ga fragmentom razbijene boce ozlijedio po podlaktici.

S obzirom na to da se Pahokija tereti za više teških kaznenih djela u stjecaju, ako ga sud proglasi krivim prijeti mu maksimalna kazna do 50 godina zatvora.