Potrošila je 750 kuna da bi ga vidjela, a on ju nazvao debelom

Potrošila je 93 funte (oko 750 kuna) da bi se našla s čovjekom kojeg je upoznala preko Tindera, a na kraju je završila u suzama. Britanka Jade Savage (28) putovala je iz Leicestera u 70 kilometara udaljen Peterborough. Put je trajao čak tri i pol sata jer je Jade zakasnila na autobus za koji je kupila kartu pa je morala ići na vlak.

Kad je napokon stigla u Peterborough, njen spoj trajao je svega pet minuta:

- Stigla sam na željezničku stanicu i nazvala ga. Čekala sam da dođe po mene. Kad je stigao samo me pogledao i rekao: 'Je** te, udebljala si se, zar ne?' Rekla sam mu da ne može tako govoriti, a on mi je poručio da može i da je to činjenica te da se smije šaliti na taj račun, priča Jade.

Dodaje kako ga je nazvala kretenom. On se tada naljutio i odvezao ju natrag na kolodvor, piše Daily Mail.

Bila je slomljena i razočarana pa je popila čašu vina na željezničkoj stanici i odlučila pokrenuti akciju prikupljana novca preko stranice GoFundMe.

- On je ponudio vratiti mi 90 funti, ali kad sam rekla da, blokirao me na mobitelu. Ja samo želim svoj novac natrag. Bio je to najgori i najkraći spoj na kojem sam ikad bila, kaže Jade.

Foto: GoFundMe

Iako ju čak i njeni prijatelji ismijavaju zbog toga što traži novac preko GoFundMe stranice, Jade ne samo da je uspjela vratiti uloženo nego je dobila i puno više. Donatori, kojih je do utorka ujutro bilo 17, uplatili su joj ukupno 330 funti (2700 kuna).

Pitate li se kako je putovanje od 70 kilometara moglo stajati 750 kuna, odgovor leži u popisu Jadeinih troškova:

Taksi do kolodvora u Leicesteru - 15 funti

Autobus koji je propustila - 12 funti

vlak do Peterborougha - 23 funte

Vino na kolodvoru - 5 funti

Vlak natrag do Leicestera - 23 funte

Taksi do kuće - 15 funti