Potrošili pola milijuna kn više nego lani, a rezali im putovanja

Saborski zastupnici imali su do poreznih izmjena prosječna mjesečna primanja od 15-ak tisuća kuna, a onda im je plaća s paušalom narasla na prosječnih 16.000 kuna. Iako je to više nego pristojna plaća za Hrvatsku, oni ne moraju snositi ni većinu troškova koje naprave pri dolasku na svoje radno mjesto. Ako i bilo gdje putuju, Sabor im sve plaća. Ako nisu iz Zagreba, Sabor im plaća i dio unajmljenog stana u glavnom gradu, režije, a dobivaju i naknadu za odvojeni život od tisuću kuna.

Sve u svemu, oni rekorderi si od putnih troškova mogu svaku godinu, dvije kupiti i novi automobil.

Radili su više tjedana

Najavljena je i štednja na službenim putovanjima, ali ipak su sveukupni troškovi porasli. U prvih pola godine saborski zastupnici su potrošili 5,1 milijun kuna.

A u prvoj polovici i 2016. godine i 2017. godine trošili su po 4,6 milijuna kuna. Dakle, ovaj put su potrošili pola milijuna kuna više nego što su inače trošili zadnje dvije godine.

- Radili smo više tjedana ove godine nego prošle, a 2016. je bila politička kriza pa ni Sabor nije bio toliko aktivan. Onaj tko putuje iz nekog udaljenog kraja ima svaki tjedan pravo na trošak puta u Zagreb i nazad te vjerujem da je tu nastala razlika. Također, pripremamo se za presjedanje Vijećem Europe 2020. godine, pa je i tu više sastanaka i potrebe za put u inozemstvo. Mi smo napravili stroža pravila kad i tko može putovati, ali nikome se ne može ne platiti ili zabraniti da obavlja svoju dužnost. Svi troškovi su transparentni i opravdani - poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ) braneći svoje kolege zastupnike i njihove troškove.

No činjenica je da su kazne za nedolaske na sjednice male i teško naplative jer Sabor prihvaća razna opravdanja. Isto tako, sabornica je prečesto prazna, a zastupnici se pravdaju upravo time da su na terenu. A onda ne bi trebali dobivati novac za dolazak u Zagreb.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Najviše novca od 5,1 milijun kuna otišlo je upravo na dolazak zastupnika automobilom u Zagreb. U prvoj polovici ove godine čak 1,7 milijuna kuna, što je 220.000 kuna više nego lani. To ne uključuje cestarine za koje je ove godine otišlo dodatnih 288.000 kuna, 50.000 kuna više nego lani.

I troškovi aviona su porasli. Sabor je na avionske karte zastupnika potrošio 587.000 kuna, 107.000 kuna više nego lani. Više putovanja diže i trošak dnevnica koje su ove godine iznosile 142.000 kuna ili 8000 kuna više nego lani.

Lovica za stan u Zagrebu

Kako zasupnici pate jer su odvojeni od svojih obitelji, za naknade za odvojeni život smo im platili 483.000 kuna, čak 38.000 kuna više nego 2017. godine.

Najmanja je razlika za stanarine i režije. Na to je i ove i prošle godine otišlo više od 1,5 milijuna kuna za one koji nisu iz Zagreba i bliže okolice. I to zato što zastupnicima ipak nije omogućeno da si unajme stan kakav žele i da to sve plaćaju porezni obveznici. Dobiju od Sabora 3000 kuna za stanarinu i režije, a sve ostalo moraju pokriti sami. Međutim, ako ne žele više luksuza, i taj novac je više nego pristojan za naći stan izvan šireg centra grada. Ipak, 23 zastupnika nisu uzeli ni kune u prvoj polovici godine. Čak ni mjesečni pokaz za javni prijevoz. Oni su redom iz Zagreba i bliže okolice.

Za dolazak na sjednicu prevalili 560 km

S druge strane, rekorder u potrošnji u prvoj polovici ove godine je SDP-ovac Domagoj Hajduković. On je u ovome mandatu redovno u vrhu zbog članstva u odborima koji uključuju odlazak u inozemstvo. Uz to, putuje često i iz Osijeka u Zagreb. Ukupno smo sve to skupa platili 89.913 kuna. Hajduković je već ranije rekao da ima opravdanje za svaku potrošenu kunu.

- Budući da sam član Odbora za vanjsku politiku i član parlamentarnog izaslanstva u Vijeću Europe, ta razlika koja me svrstava u vrh je nastala zbog puteva i obaveza koje su proizašle iz članstva u tim radnim tijelima - rekao je Hajduković lani.

Na drugome mjestu je javnosti malo poznati mladi zastupnik HDZ-a Ante Bačić. On je ušao kao zamjena Damiru Krstičeviću, koji je postao ministar obrane. S putom iz Splita, članstvom u jednome međunarodnom odboru, ali i troškovima stana dok je u Zagrebu, mladi Bačić je koštao državu u pola godine 89.488 kuna.

Na trećemu mjestu je Željko Raguž (HDZ), koji u Sabor dolazi iz Hercegovine jer je izabran na listi za dijasporu. Putuje iz 540 kilometara udaljenog Stoca.

- To je posljedica udaljenosti od Zagreba. Idem svojim Passatom iz 2006. godine jednom tjedno za Zagreb i nemam drugog izbora iako sam svjestan da to košta - rekao nam je ranije Raguž.

I iz Sabora su poslali detaljno opravdanje zašto su ove godine porasli troškovi za pola milijuna kuna više nego prethodne dvije godine. Brojkama potvrđuju Jandrokovićeve tvrdnje i kažu da je ove godine Sabor zasjedao ukupno 76 dana. To je 10 dana više nego 2017. godine i 20 dana više nego 2016. godini.

- Bilježimo kontinuirani porast u broju dana plenarnog rada, što uključuje porast troškova za dolazak zastupnika -odgovaraju iz službe za odnose s javnošću Sabora.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jače međunarodne aktivnosti

Napominju i da novi kriteriji za službena putovanja ne služe prvenstveno ograničavanju troškova, nego boljoj organizaciji i učestalosti prisutnosti nekih zastupnika u delegaciji. I oni u svojem odgovoru ističu da su pojačane međunarodne aktvinosti vezane za pripremu presjedavanja Vijećem Europske unije, a pojačane su i aktivnosti na parlametaroj razini.

Ističu i da kalenadr međunarodnih institucija kojih smo član, poput NATO-a i OESS-a, Unije za Mediteran, Vijeća Europe, određuju te institucije, pa broj putovanja ovisi i o tome što su oni planirali i koje prioritete su postavili.