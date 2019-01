Potrošnja 2018.: Prošle godine pojeli smo 383 milijuna banana

Samo na dan kad smo tukli Argentinu na Svjetskom nogometnom prvenstvu izdali smo 160 milijuna računa, u tri nogometna tjedna potrošili smo 9,3 milijarde kuna. Na “crni petak” u 2018. potrošili smo 115 milijuna kuna više nego lani, a prosinačka potrošnja dosegnula je 13,5 milijardi kuna, što je milijardu kuna više nego godinu prije. I to je samo dio naše potrošnje u 2018.

Foto: 24sata/24sata

U prvih devet mjeseci 2018. proizveli smo (većinom i popili) 164.650 tona mlijeka, što je oko 160.000 litara. Još se zbrajaju posljednja dva mjeseca, ali će se ta proizvodnja popeti na 219.533 tona ili oko 213.000 litara mlijeka. U prvih deset mjeseci pojeli smo i 128.487 tona kruha, a kad se zbroje podaci do kraja godine, to će ići na oko 154 tone. Kad bismo to preveli u štruce od jednoga kilograma, ispada da smo u 2018. pojeli 154 milijuna štruca. Poslali smo i 221 milijun običnih pisama i razglednica, a dodatnih 30,5 milijuna pisama bilo je s potvrdom o primitku. Preko Hrvatske pošte poslali smo i 8 milijuna paketa te smo kupili i nalijepili 22 milijuna poštanskih markica. U prvih devet mjeseci pojeli smo i 48.000 tona banana, do kraja godine 2018. to je bilo 57.522 tone. Ako srednje velika banana ima 150 grama, ispada da smo lani “progutali” 383 milijuna takvih banana. Proizveli smo i 72.027 tona jogurta, a do kraja godine to će biti i 96.036 t. U 10 mjeseci popili smo i tri milijuna hektolitara piva, a u 12 mjeseci to će biti i 3,6 milijuna. Prema podacima Udruženja proizvođača piva, svatko od nas popio je u prosjeku 74 litre piva, i to samo u kućanstvu. Hrvatske željeznice dale su podatak da smo kupili i šest milijuna karata, a Fina je dala podatke da je do 20. prosinca 257.547 puta provela ovrhu zbog dugova.