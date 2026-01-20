Obavijesti

OBJEKT S DOMAĆIM SVINJAMA

Potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge, prvi u 2026.

Potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge, prvi u 2026.
Foto: Damir Špehar/Pixsell

Prije toga, afrička svinjska kuga zadnji puta je u Hrvatskoj zabilježena 20. listopada prošle godine u naselju Lugu u Općini Bilje

U ponedjeljak 19. siječnja potvrđen je jedan slučaj afričke svinjske kuge (ASK) na objektu s domaćim svinjama u prigradskom osječkom naselju Nemetinu, što je prvo izbijanje afričke svinjske kuge u domaćih svinja u 2026. godini, izvijestilo je u utorak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Prije toga, afrička svinjska kuga zadnji puta je u Hrvatskoj zabilježena 20. listopada prošle godine u naselju Lugu u Općini Bilje.

Objekt u kojemu je novi slučaj potvrđen nalazi se na području zone ograničenja III gdje se već provode dodatne mjere zbog ASK-a. Radi se o manjem objektu na kojem je 19. siječnja provedeno uklanjanje 21 životinje i dezinfekcija. Odredit će se zona zaštite i zona nadziranja unutar zone III.

MINISTARSTVO POTVRDILO U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom
U BiH novi slučajevi afričke svinjske kuge mjestima uz granicu s Hrvatskom i Srbijom

ASK je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje. Divlje svinje su glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području.

Držatelji svinja pozivaju se na pridržavanje svih propisanih mjera i provedbu strogih biosigurnosnih mjera. Posebna pažnja potrebna je prilikom boravka u šumskom i poljoprivrednom području koji bi mogao biti kontaminiran virusom kojeg je vrlo lako unijeti u uzgoj svinja ako se po povratku ne provodi dezinfekcija i presvlačenje u zaštitnu obuću i odjeću. Pri tome je važno obratiti pažnju i na pribor i vozila koja također treba dezinficirati prilikom povratka u dvorište, odnosno objekt.

"U borbi protiv afričke svinjske kuge ključna je visoka razina biosigurnosti u objektima u kojima se drže svinje i to je upravo ono što sami držatelji svinja mogu i moraju unaprijediti. Pozivamo na kontinuiranu, odgovornu i dosljednu primjenu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera kojima se jedino učinkovito može spriječiti unos bolesti u uzgoje svinja", kaže se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

