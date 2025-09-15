Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Općinski kazneni sud u Zagrebu donio je rješenje o potvrđivanju optužnice protiv Momčila Otaševića. Optužnica protiv poznatog glumca potvrđena je u jednom od dva kaznena djela koja su mu se stavljala na teret. Riječ je o kaznenom djelu neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja.

Sud je na sjednici optužnog vijeća poništio raniji kazneni nalog, kojim je Otašević bio proglašen krivim bez rasprave, te razdvojio postupak na dva dijela.

Za prvo kazneno djelo Jelena Perčin je povukla prijedlog za kazneni progon, te sudski postupak obustavljen.

Kako se ranije pisalo Momčilo je u stanu u kojem je živjela Jelena iznad ormarića s brojilima za plin i struju postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio skriven dvjema letvicama. Policija je pronašla 10.000 snimki koje su tako nastale.

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija, privremenom oduzimanju raznih predmeta, ali i zapisnici o ispitivanju samog Momčila te iskazu drugih svjedoka.

Ovo što se dogodilo znači da će se ovaj predmet naći pred sucem, koji će kada se iznesu svi dokazi, ustanoviti je li glumac kriv.