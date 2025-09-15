Obavijesti

News

Komentari 0
POZNATI GLUMAC POD OPTUŽBOM

Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje
Zagreb: Crveni tepih 9. Story Hall of Famea | Foto: JosipRegovic/PIXSELL

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija...

Općinski kazneni sud u Zagrebu donio je rješenje o potvrđivanju optužnice protiv Momčila Otaševića. Optužnica protiv poznatog glumca potvrđena je u jednom od dva kaznena djela koja su mu se stavljala na teret. Riječ je o kaznenom djelu neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja. 

Sud je na sjednici optužnog vijeća poništio raniji kazneni nalog, kojim je Otašević bio proglašen krivim bez rasprave, te razdvojio postupak na dva dijela.

VRUĆA TEMA FOTO O ovome sad svi šuškaju. Šokantni razvodi Hrvata: Od Maje Šuput do Otaševića i Elle
FOTO O ovome sad svi šuškaju. Šokantni razvodi Hrvata: Od Maje Šuput do Otaševića i Elle

Za prvo kazneno djelo Jelena Perčin je povukla prijedlog za kazneni progon, te sudski postupak obustavljen.

Kako se ranije pisalo Momčilo je u stanu u kojem je živjela Jelena iznad ormarića s brojilima za plin i struju postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio skriven dvjema letvicama. Policija je pronašla 10.000 snimki koje su tako nastale.

SUDSKA DRAMA BIVŠEG PARA Momčilo Otašević prisluškivao je Jelenu Perčin, a ona ga je na kraju spasila zatvorske kazne...
Momčilo Otašević prisluškivao je Jelenu Perčin, a ona ga je na kraju spasila zatvorske kazne...

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija, privremenom oduzimanju raznih predmeta, ali i zapisnici o ispitivanju samog Momčila te iskazu drugih svjedoka.

Ovo što se dogodilo znači da će se ovaj predmet naći pred sucem, koji će kada se iznesu svi dokazi, ustanoviti je li glumac kriv. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025