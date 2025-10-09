Potvrđena je optužnica protiv prijatelja Gabrijele Žalac, ali i nekad moćnog HDZ-ovca Petrica

Nakon što se Gabrijela Žalac nagodila na dvije godine zatvora u aferi Softver, zbog čega će uskoro u zatvor, na optužnici su ostali njen prijatelj Mladen Šimunac i bivši šef Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Tomislav Petric. Treći optuženi, poduzetnik Marko Jukić se također nagodio, odmah nakon Žalac, i dobio rad za opće dobro.

Šteta za koju se terete teška je 1.48 milijuna eura, a optuženi su da su sudjelovali u malverzacijama oko preplaćivanja softvera. Petric je optužen za zlouporabu položaja i ovlasti, a Šimunac za poticanje, odnosno pomaganje u tim nedjelima.

Gabrijela Žalac je priznala da je tijekom 2017. i 2018. kao ministrica pokrenula postupak javne nabave informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem i osigurala povlašten položaj Šimuncu i Jukiću na tim natječajima. Žalac je, među ostalim, priznala da je neosnovano povećala procijenjenu vrijednost nabave te odlučila provesti pregovarački postupak bez objave javnog poziva. Tijekom tog postupka samo su tvrtke povezane s ministričinim pouzdanicima pozvane da dostave svoje ponude, no natječaj je u listopadu 2017. poništila Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Naposljetku, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, Ministarstvo regionalnog razvoja sklopilo je kupoprodajni ugovor za nabavu informacijskog sustava s Jukićevom i Šimunčevom tvrtkom. EPPO naglašava da je odlukom bivše ministrice cijena nabave nerealno određena Žalac ga je platila 1,73 milijuna eura, odnosno 12,9 milijuna kuna, dok su vještaci utvrdili da je realna cijena iznosila otprilike 360.000 eura odnosno 2,7 milijuna kuna što bi značilo da je softver preplaćen za oko 1,5 milijuna eura.

Šimunac se hvalio sastancima s premijerom?

U javnost je nakon uhićenja četvorke dospjela i izjava Mladena Šimunca.

- Premijer se diže te mi pruža ruku i kaže: Gospodine Šimunac, moram vam nešto reći. Da, recite. Ovo je prvi put, dok sam ja predsjednik Vlade RH, da je u ovu Vladu netko nešto donio, a ne da je došao nešto žicati. Vi ste prvi koji je donio vrijednost ovoj Vladi. Ja gledam i govorim: Predsjedniče, ne, ne, bit će tu puno posla. Izađemo van. I super, riješen problem - izjavio je.

Optužnica EU tužitelja ima čak 480 stranica.

- U Hrvatskoj se ne događa ništa na razini dva, deset ili sto milijuna kuna, a da ured Vlade o tome nije obaviješten. Netko tko upravlja državom mora vidjeti da mu je to dovoljno dobar softver i netko tko upravlja sigurnošću mora zaključiti je li to dovoljno sigurno. Ako to je to, onda ima smisla - izjavio je Šimunac i dodao kako je dobio poziv da dođe kod Plenkovića.

- Dobar dan, dobar dan. Kad možeš biti u predsjednika Vlade? Molim? Kad možeš biti u premijera? Što kad mogu bit', mogu bit' kad premijer kaže - opisivao je Šimunac.

Kad je stigao, rečeno mu je da ima desetak minuta. Odmah po dolasku objasnio je premijeru sve što softver PLUR, odnosno platforma za strateško planiranje i upravljanje razvojem, nudi. Prisjetio se da je morao mnogo detalja pojašnjavati, pa čak i ponavljati. Uvjeravao je premijera da bi neka rješenja ustupio Vladi, ali pod uvjetom da se Vlada nastavi brinuti o sigurnosti jer je taj segment za njega bio preskup.

Nakon što je prošao sastanak, Žalac je suradnicima rekla kako je nabavka ovog softvera strateška odluka Vlade iako je, kako su utvrdili istražitelji, od više svojih suradnika dobila upozorenje da PLUR za njih nije dobro rješenje. Osim toga, suradnici su tražili da se ide postupak javne nabave kako bi se mogle javiti i druge tvrtke. Nije ih poslušala, a navodi se i da je Žalac 20. travnja 2017., tjedan dana prije sastanka s Plenkovićem, već potpisala odluku o nabavci ovoga programa.

Mladen Šimunac se već od ranije poznaje sa Žalac. Tako je njegova ugašena firma poslovala s vukovarsko-srijemskom županijom u vrijeme kad je Žalac ondje bila pročelnica. Upravo njen ured naručivao je usluge, softvere, licence od tvrtki Mladena Šimunca. Druga njegova tvrtka, Micro projekt, koja je i upletena u aferu Softver, plaćena je od strane Vukovarsko-srijemske županije za razne seminare.

Iz Vlade su tad potvrdili da se sastanak dogodio, opisavši ga kao jednog od mnogobrojnih sastanaka koje premijer ima.

- Riječ je o jednom u nizu mnogobrojnih radnih sastanak s predstavnicima resora u Vladi, održanom na zahtjev tadašnje ministrice - vezano uz bazu podataka za korištenje EU fondova. Premijer se očito o tome informirao, što nije sporno, jer i inače redovito komunicira o nizu tema s ministrima. No, niti on niti taj sastanak nisu imali nikakav utjecaj na odluke vezano uz softver ili uz odabir kompanije, što je jasno iz cjelokupnog procesa - odgovorili su iz Vlade.

Na kraju su poruke u kojima se spominje osoba inicijala AP proglašene zakonitim dokazima i u ovom i u aferi Vjetroelektrane.

Tko je Tomislav Petric?

Tomislav Petric bio je ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). On je na tu funkciju imenovan 2016. nakon provedenog javnog natječaja i slovio je u Hrvatskoj kao jedan od najboljih stručnjaka za EU fondove.

Petric je optužen da je na toj funkciji pomogao bivšoj ministrici Žalac u prevari sa skupim softverom.