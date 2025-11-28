Obavijesti

News

Komentari 0
opet pred sudom

Potvrdili optužnicu protiv Josipe Pleslić za aferu Sport i glazba

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Potvrdili optužnicu protiv Josipe Pleslić za aferu Sport i glazba
Zagreb: Optužno vijeće raspravlja o optužnici protiv Josipe Pleslić | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Upitana kada bi mogla početi glavna rasprava za aferu Sport i glazba, Marjanović je izrazila nadu da bi suđenje moglo početi brzo

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu za aferu Sport i glazba kojom bivšu državnu tajnicu i nekadašnju kninsku gradonačelnicu Josipu Pleslić, ranije Rimac, tereti za niz malverzacija.

"Sud je potvrdio da su dokazi na kojima se optužnica temelji zakoniti i da je stanje dokaza dostatno za potvrđivanje optužnice", kazala je nakon sjednice optužnog vijeća zamjenica ravnatelja Uskoka Snježana Marjanović.

Upitana kada bi mogla početi glavna rasprava za aferu Sport i glazba, Marjanović je izrazila nadu da bi suđenje moglo početi brzo.

U aferi Sport i glazba, jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, bivše Rimac, a koje su proizašle iz afere Vjetroelektrane, dosad se nagodilo 15 od ukupno 27 okrivljenika koliko ih je bilo nakon podizanja optužnice te su postupci protiv njih razdvojeni. 

AFERA SPORT I GLAZBA FOTO Josipa Rimac na sudu: Hoće li potvrditi prvu optužnicu?
FOTO Josipa Rimac na sudu: Hoće li potvrditi prvu optužnicu?

Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac. Temeljem sporazuma s Uskokom Žalac je, nakon priznanja da je preko Pleslić sredila svojem bratu Ivanu Ivankoviću polaganje ispita, osuđena na godinu dana zatvora, uz trogodišnju kušnju.

Prema Uskokovoj optužnici Pleslić je, među ostalim, preko bivšeg direktora HEP-Operator distribucijskog sustava Nikole Šulentića zaposlila svoju sestru Biserku Vujić u Elektri Šibenik, podružnici HEP-a koju je vodio Šulentić prije nego što je uvjetno osuđen na devet mjeseci zatvora s rokom kušnje od godinu dana te 10.000 eura sporedne novčane kazne.

Uskok je u veljači 2022. protiv Pleslić i još 26 osoba podigao optužnicu u aferi Vjetroelektrane kojom ih tereti za trgovanje utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, zloporabe položaja i ovlasti, poticanja za zloporabu položaja i ovlasti, davanja i primanja mita te davanja mita za trgovanje utjecajem.

Optužnicom je, uz Pleslić i Žalac, bilo obuhvaćeno više državnih dužnosnika, između ostalih i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac, a koji su se u zamjenu za blaže kazne nagodili s tužiteljstvom.

Prvim dijelom optužnice Pleslić se na teret stavlja da je pogodovala poduzetnicima u izgradnji vjetroelektrana, 2019. i 2020. koristeći položaj i autoritet državne tajnice u Ministarstvu uprave, kao i društveni utjecaj koji je stekla višegodišnjim obnašanjem dužnosti gradonačelnice Knina te zastupnice u Hrvatskom saboru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
DOZNAJEMO Čovjek uhićen zbog otpada u Gospiću želi pričati s Uskokom o Andriji Mikuliću!
PRATITE UŽIVO

DOZNAJEMO Čovjek uhićen zbog otpada u Gospiću želi pričati s Uskokom o Andriji Mikuliću!

Andrija Mikulić, kum Krasić, Vugrinec i Večković nakon noćenja na Oranicama bi ujutro trebali pred Uskokove istražitelje na ispitivanje, a očekuje se i nastavak pretresa koji je sinoć trajao do 1 sat.
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025