Potvrdili optužnicu protiv Josipe Pleslić za aferu Sport i glazba

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu za aferu Sport i glazba kojom bivšu državnu tajnicu i nekadašnju kninsku gradonačelnicu Josipu Pleslić, ranije Rimac, tereti za niz malverzacija.

"Sud je potvrdio da su dokazi na kojima se optužnica temelji zakoniti i da je stanje dokaza dostatno za potvrđivanje optužnice", kazala je nakon sjednice optužnog vijeća zamjenica ravnatelja Uskoka Snježana Marjanović.

Upitana kada bi mogla početi glavna rasprava za aferu Sport i glazba, Marjanović je izrazila nadu da bi suđenje moglo početi brzo.

U aferi Sport i glazba, jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, bivše Rimac, a koje su proizašle iz afere Vjetroelektrane, dosad se nagodilo 15 od ukupno 27 okrivljenika koliko ih je bilo nakon podizanja optužnice te su postupci protiv njih razdvojeni.

Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac. Temeljem sporazuma s Uskokom Žalac je, nakon priznanja da je preko Pleslić sredila svojem bratu Ivanu Ivankoviću polaganje ispita, osuđena na godinu dana zatvora, uz trogodišnju kušnju.

Prema Uskokovoj optužnici Pleslić je, među ostalim, preko bivšeg direktora HEP-Operator distribucijskog sustava Nikole Šulentića zaposlila svoju sestru Biserku Vujić u Elektri Šibenik, podružnici HEP-a koju je vodio Šulentić prije nego što je uvjetno osuđen na devet mjeseci zatvora s rokom kušnje od godinu dana te 10.000 eura sporedne novčane kazne.

Uskok je u veljači 2022. protiv Pleslić i još 26 osoba podigao optužnicu u aferi Vjetroelektrane kojom ih tereti za trgovanje utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, zloporabe položaja i ovlasti, poticanja za zloporabu položaja i ovlasti, davanja i primanja mita te davanja mita za trgovanje utjecajem.

Optužnicom je, uz Pleslić i Žalac, bilo obuhvaćeno više državnih dužnosnika, između ostalih i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac, a koji su se u zamjenu za blaže kazne nagodili s tužiteljstvom.

Prvim dijelom optužnice Pleslić se na teret stavlja da je pogodovala poduzetnicima u izgradnji vjetroelektrana, 2019. i 2020. koristeći položaj i autoritet državne tajnice u Ministarstvu uprave, kao i društveni utjecaj koji je stekla višegodišnjim obnašanjem dužnosti gradonačelnice Knina te zastupnice u Hrvatskom saboru.