Potvrdili optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra Beroša!

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u utorak je potvrdilo optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša (HDZ) i dvojice njegovih suoptuženika.

Beroš je optužen da je, kao ministar, primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama Uskoka, oštećen za 740.000 eura.

Uskokovom optužnicom su još obuhvaćeni bivši ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti Goran Roić te bivše član Upravnog vijeća Specijalne bolnice Krapinske toplice Tomo Pavić.

Optužnicom su bili obuhvaćeni i neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petrač, zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom Petračem, koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom.