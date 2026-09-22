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MITO U NABAVI OPREME

Potvrdili optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra Beroša!

Piše HINA,
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Potvrdili optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra Beroša!
Zagreb: Beroš i osumnjičenici dovedeni na istražno ročište na Županijski sud | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Beroš je optužen da je, kao ministar, primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama Uskoka, oštećen za 740.000 eura.

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u utorak je potvrdilo optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša (HDZ) i dvojice njegovih suoptuženika.

Beroš je optužen da je, kao ministar, primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama Uskoka, oštećen za 740.000 eura.

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Uskokovom optužnicom su još obuhvaćeni bivši ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti Goran Roić te bivše član Upravnog vijeća Specijalne bolnice Krapinske toplice Tomo Pavić.

Optužnicom su bili obuhvaćeni i neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te poduzetnik Hrvoje Petrač, zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom Petračem, koji su sporazumno osuđeni nakon priznanja nedjela i nagodbe s Uskokom.

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