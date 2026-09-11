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Pouka iz Blade Runnera: Najveća je prijetnja ljudsko zlo

Piše Alen Galović,
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Pouka iz Blade Runnera: Najveća je prijetnja ljudsko zlo
Foto: Tingshu Wang
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Bezbroj puta pisci znanstvene fantastike obrađivali su upravo opasnosti koje inteligentni strojevi mogu predstavljati za ljudska bića i slikali svijet u kojem vladaju strojevi.

Čovjek koji je sudjelovao u izgradnji najmoćnijeg sustava umjetne inteligencije na svijetu, britanski istraživač Jacob Coxon (27), dao je otkaz i javno poručio: “Nitko u kompanijama koje se bave umjetnom inteligencijom ne vodi računa o njezinim opasnostima. Ali u privatnim razgovorima svi će oni priznati da vide kako će ta tehnologija, ako se njezin razvoj nastavi ovako bezglavo i brzo, u vrlo skoroj budućnosti uništiti čovječanstvo!”

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