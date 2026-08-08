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PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+

Povećanje mirovina branitelja novi je bod za HDZ na izborima

Piše Boris Rašeta,
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Povećanje mirovina branitelja novi je bod za HDZ na izborima
Sveta Nedelja: Svečano otkrivena ploča s nazivom Ulica Roberta Erdelje, poginulog hrvatskog branitelja | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Vladajuća većina taj je prijedlog u lipnju odbila, da bi sad najavila povećanje za sve branitelje - oni koji su bili u borbenom sektoru dobit će tri eura više za svaki mjesec, a oni iz neborbenog pola eura.

Od iduće godine umirovljeni branitelji dobit će veće mirovine. Oko autorstva ideje o povećanju spore se HDZ-ovci i Možemovci. Možemo je predlagao povećanje mirovine za 68 tisuća branitelja koji su nakon rata nastavili radit, ali i ukidanje smanjenja koje je 2002. godine provela vlada Ivice Račana, no isključivo onima sa statusom branitelja.

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Komentari 30
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