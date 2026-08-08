Vladajuća većina taj je prijedlog u lipnju odbila, da bi sad najavila povećanje za sve branitelje - oni koji su bili u borbenom sektoru dobit će tri eura više za svaki mjesec, a oni iz neborbenog pola eura.
PIŠE: BORIS RAŠETA PLUS+
Povećanje mirovina branitelja novi je bod za HDZ na izborima
Čitanje članka: 1 min
Od iduće godine umirovljeni branitelji dobit će veće mirovine. Oko autorstva ideje o povećanju spore se HDZ-ovci i Možemovci. Možemo je predlagao povećanje mirovine za 68 tisuća branitelja koji su nakon rata nastavili radit, ali i ukidanje smanjenja koje je 2002. godine provela vlada Ivice Račana, no isključivo onima sa statusom branitelja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku