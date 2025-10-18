Povijesna odluka protiv BNP Paribasa: Porota utvrdila da su pomogli sudanske zločine

Američka porota u petak je donijela povijesnu presudu protiv BNP Paribasa, utvrdivši da je ta francuska banka pomogla sudanskoj vladi u počinjenju genocida pružajući bankarske usluge koje su kršile američke sankcije.

Savezna porota na Manhattanu naložila je BNP Paribasu da isplati ukupno 20,5 milijuna dolara trojici sudanskih tužitelja koji su svjedočili o kršenjima ljudskih prava počinjenim za vrijeme vladavine bivšeg predsjednika Omara al-Bashira.

Odvjetnici trojice tužitelja, koji sada žive u SAD-u, rekli su da presuda otvara vrata za više od 20 tisuća izbjeglica u SAD-u da traže milijarde dolara odštete od francuske banke.

"Naši klijenti izgubili su sve zbog kampanje uništavanja potaknute američkim dolarima, koju je BNP Paribas omogućio i koja je trebala biti zaustavljena", rekao je odvjetnik tužitelja Bobby DiCello.

Glasnogovornik BNP Paribasa rekao je da bi presudu trebalo poništiti nakon žalbe, dodajući da banka smatra da se ona odnosi specifično na tri pojedinačna tužitelja i da ne bi trebala imati širu primjenu.

"BNP Paribas smatra da je ovaj rezultat očito pogrešan i da postoje vrlo jaki razlozi za žalbu na presudu, koja se temelji na iskrivljavanju mjerodavnog švicarskog zakona i ignorira važne dokaze koje banka nije smjela predstaviti“, rekao je glasnogovornik.

Presuda je donesena nakon petotjednog suđenja s porotom koje je vodio američki okružni sudac Alvin Hellerstein, koji je prošle godine odbio zahtjev BNP Paribasa da se slučaj odbaci prije suđenja.

Suđenje se usredotočilo na to jesu li financijske usluge BNP Paribasa bile "prirodni i adekvatan uzrok“ štete koju su pretrpjeli preživjeli etničkog čišćenja i masovnog nasilja.

Sudac Hellerstein je u svojoj odluci prošle godine napisao da postoje činjenice koje pokazuju vezu između bankarskih usluga BNP Paribasa i zlouporaba koje je počinila sudanska vlada.

Presuda je donesena u predloženoj kolektivnoj tužbi koju su podnijeli američki stanovnici koji su pobjegli iz nearapskih autohtonih zajednica crne Afrike u Južnom Sudanu, Darfuru i Nubskim planinama u središnjem Sudanu.

Američka vlada je 2004. godine priznala sudanski sukob kao genocid.

BNP Paribas je 2014. godine pristao priznati krivnju i platiti kaznu od 8,97 milijardi dolara kako bi riješio američke optužbe za transfer milijardi dolara sudanskim, iranskim i kubanskim subjektima koji su bili podložni ekonomskim sankcijama.