Povijesna odluka Vatikana: Više od 600 tisuća vjernika izopćeno

Više od pola milijuna vjernika okupljenih u tradicionalističkom katoličkom pokretu Društvo svetog Pija X. (SSPX) izopćeno je iz Rimokatoličke crkve nakon što je Vatikan poduzeo dosad najstrože mjere protiv te skupine. Odluka je uslijedila nakon što je Društvo u srijedu u Ženevi zaredilo četvoricu novih biskupa unatoč izravnoj zabrani pape Lava XIV, piše BBC.

SSPX, konzervativni katolički pokret nazvan po papi Piju X., osnovan je 1970. godine kao odgovor na reforme uvedene nakon Drugog vatikanskog koncila. Članovi Društva smatraju da su promjene koje je Katolička crkva provela tijekom 1960-ih udaljile Crkvu od tradicionalnog nauka i liturgijske prakse. Procjenjuje se da danas okuplja oko 600.000 vjernika diljem svijeta.

Nakon biskupskih ređenja u Ženevi, Vatikan je objavio da su svih šest biskupa Društva automatski izopćeni iz Crkve. U iznimno rijetkom potezu Sveta Stolica dodatno je poručila da se svi laici koji i dalje pripadaju SSPX-u smatraju raskolnicima te također podliježu izopćenju. Istodobno je naglašeno da će svi koji napuste Društvo i požele se vratiti u puno zajedništvo s Rimokatoličkom crkvom biti primljeni natrag "sa iskrenom ljubavlju".

Društvo svetog Pija X. već desetljećima odbacuje niz reformi uvedenih nakon Drugog vatikanskog koncila. Njegovi svećenici i dalje služe mise na latinskom jeziku, dok tijekom bogoslužja stoje okrenuti prema oltaru, a ne prema vjernicima. Pričest se dijeli isključivo klečećim vjernicima i izravno na jezik, za razliku od uobičajene prakse u većini katoličkih župa. Žene često pokrivaju glavu tijekom mise, a pripadnici pokreta uglavnom zastupaju izrazito konzervativne društvene stavove.

SSPX se također protivi nastojanjima suvremene Katoličke crkve da razvija dijalog s drugim kršćanskim zajednicama i pripadnicima drugih religija. Mnogi članovi smatraju da su upravo oni ostali vjerni izvornom katoličkom nauku, dok je službena Crkva skrenula s tradicionalnog puta.

Jedna od pripadnica pokreta, 76-godišnja Rita Reid s otoka Jersey, izjavila je kako je odluka Vatikana nije pokolebala. Prema njezinim riječima, mogućnost izopćenja nije promijenila njezina uvjerenja niti njezinu privrženost Društvu. Reid smatra da su obredi SSPX-a dublji i duhovno snažniji od redovitih katoličkih misa te tvrdi da se u njima snažnije osjeća "stvarna prisutnost Isusa". Također kritizira suvremenu Katoličku crkvu zbog, kako kaže, slabljenja tradicionalnih moralnih vrijednosti.

Najveće uporište SSPX ima u Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj, no zajednice djeluju i u brojnim drugim zemljama. U Ujedinjenom Kraljevstvu Društvo organizira mise na 26 lokacija, od Šetlandskih otoka na sjeveru do Devona na jugu, dok se njegovo glavno britansko središte nalazi u londonskom Wimbledonu.

Odnosi između SSPX-a i Vatikana godinama su bili napeti. Tijekom 1980-ih nekoliko biskupa Društva već je bilo izopćeno zbog neposluha prema Rimu, no ta je odluka kasnije povučena. Posljednjih godina vođeni su pokušaji pomirenja i uspostave punog zajedništva, no najnoviji događaji pokazali su da su pregovori doživjeli ozbiljan neuspjeh.

Mnogi su očekivali da će biskupi koji su sudjelovali u ređenjima u Ženevi biti kažnjeni izopćenjem, no odluka da se izopćenje proširi i na sve laike koji ostanu članovi SSPX-a iznenadila je čak i poznavatelje crkvenih prilika. Time se Društvo našlo dalje od središta moći Rimokatoličke crkve nego ikada prije.

Izopćenje predstavlja jednu od najtežih kazni koje Crkva može izreći. Osoba koja je izopćena smatra se izvan punog zajedništva s Crkvom te ne može primati sakramente poput ispovijedi, pričesti ili sklapanja ženidbe unutar Rimokatoličke crkve. Vatikan je dodatno poručio da svećenici SSPX-a sakramente dijele nedopušteno, dok su ispovijedi koje obavljaju i brakovi kojima svjedoče nevaljani prema crkvenom pravu.

Najnovija odluka prisilit će članove Društva svetog Pija X. da odluče hoće li ostati dio zajednice koju Vatikan smatra raskolničkom ili će napustiti pokret kako bi ostali u punom zajedništvu s Katoličkom crkvom. S druge strane, mnogi pripadnici SSPX-a uvjereni su da nisu oni ti koji su napustili katoličku tradiciju, nego da se upravo službena Crkva udaljila od izvornog nauka.