Povjeravanje upravnih poslova županiji najznačajnija reforma

Nakon radnog sastanka sa županom Čačićem i predstojnikom Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji Miljenkom Plukavcem, ministar je u izjavi novinarima podsjetio da će od 1. siječnja iduće godine oko 200 upravnih poslova povjeriti županijama.

Za to je, rekao je, bilo potrebno donijeti novi Zakon o sustavu državne uprave, koji je stupio na snagu 18. srpnja, a u sljedećem razdoblju pripremaju se izmjene 66 zakonskih akata.

- Župan Čačić izrazio je spremnost za preuzimanje poslova i državnih službenika, koji sada postaju namještenici lokalne samouprave, rekao je ministar Malenica, izrazivši uvjerenje da su župani zadovoljni ovim mjerama Vlade.

Zadovoljstvo je potvrdio župan Čačić, koji je ovu mjeru ocijenio kao najznačajniju u mandatu ove Vlade.

- Svašta se naziva reformama, pa i stvari koje ni 'r' od reformi nemaju. Nije to samo karakteristika ove Vlade. Često vlade imaju tu sklonost, pa i one u kojima sam i ja sudjelovao. Ali, ovo je ozbiljna reforma, kazao je Čačić, koji smatra da županije do prije nekoliko godina i mogućnosti povlačenja sredstava iz EU fondova nisu imale financijske snage.

- Ovih dvjestotinjak različitih javnih ovlasti koje dolaze u ingerenciju županija daju jedan sasvim novi zamah da se dalje ide u dobrom smjeru, ali veliki korak je napravljen i siguran sam da će građani imati velike koristi, zaključio je Čačić.

Zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima na pripremi predaje poslova iskazao je i predstojnik Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji Miljenko Plukavec. U Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji trenutno je 112 državnih službenika.

- Uvjete za odlazak u mirovinu ima 56 zaposlenika. Od 56 njih 36 se izjasnilo da bi primilo otpremnine i smanjio bi se broj ljudi koji bi prilikom spajanja prešao u Varaždinsku županiju, kazao je Plukavec.

