Povjerenik: Ruta preko BiH najvažnija za ilegalne migracije

Migrantska ruta koja vodi preko Bosne i Hercegovine trenutačno je najprivlačnija za sve one koji pokušavaju ilegalno ući na teritorij Europske unije pa je stoga važno ojačati sigurnost granica te zemlje, kazao je europski povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner. On je prošlog tjedna boravio u BiH i sudjelovao u inauguraciji nove misije Europske agencije za graničnu i obalnu stražu (Frontex) u toj zemlji a u intervjuu kojega su u ponedjeljak objavile banjolučke "Nezavisne novine" istaknuo je kako je bolji nadzor nad granicama BiH postao prioritet nakon što su se promijenili glavni pravci ilegalnih migracija preko zapadnog Balkana.

"Ruta preko Bosne i Hercegovine sada je najaktivnija, nakon što su krijumčari preusmjerili aktivnosti kako bi izbjegli pojačane policijske operacije u Srbiji", pojasnio je Brunner.

Frontex je ranije rasporedio svoje policajce ne samo u Srbiji nego u još pet zemalja regije, uključujući Moldaviju.

Brunner kaže kako je suradnja s lokalnim policijama već dala značajne rezultate jer su razbijene brojne krijumčarske mreže a granice postale sigurnije.

U BiH će za sada biti raspoređeno nešto više od 100 pripadnika Frontex-a a zajedno s graničnom policijskom te zemlje u ovoj će fazi nadzirati stanje na sedam graničnih prijelaza.

Brunner upozorava kako će se ipak trebati stalno prilagođavati novim izazovima.

"Sljedeći izazov je da ostanemo korak ispred novih rizika, posebno onih u digitalnom prostoru. Zato EU i zapadni Balkan pojačavaju zajednički rad na zaštiti građana i podršci regiji na putu ka članstvu u EU", kazao je.

Europski povjerenik tvrdi i kako se novi sustav kontrole ulazaka državljana trećih zemalja na teritorij EU (EES) dobro uhodava i da će jamčiti veći sigurnost unutar schengenskog prostora. Istodobno se poduzimaju mjere kako bi se otklonili zastoji koji se povremeno javljaju. Tvrdi kako EES nije razlog za to.

"Naravno, kao i kod svakog novog sustava spremni smo i na moguće poteškoće i kašnjenja. Zbog toga smo uveli fleksibilnosti koje državama članicama omogućavaju da adekvatno reagiraju", kazao je Brunner.