Povjerenstvo odbilo prigovore Vinkovića: Idem na Ustavni sud, ovo je udar na demokraciju!

Županijsko izborno povjerenstvo odbilo je prigovore koji su stigli vezano za nepravilnosti na lokalnim izborima u drugom krugu za gradonačelnika Grada Đakova.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nije me iznenadilo rješenje Županijskog izbornog povjerenstva, odbacivanje naših prigovora jer to je bilo i za očekivati. Žalit ćemo se Ustavnom sudu. Ovo odbacivanje prigovora ne bi napisao pripravnik u pravnoj školi. S druge strane, ako je jedna od razloga koji je ovdje naveden, pronađeno sedam glasačkih listića više, a to nakon dolaska s biračkog mjesta ispravlja Gradsko izborno povjerenstvo jer se očigledno tu radilo o "omašci" onda je tu sve jasno. Dakle, ide se na Ustavni sud i to prije svega zbog zakonitosti izbora jer ovdje u Đakovu je bio udar na demokraciju", kazao je Vinković u snimci objavljenoj na Facebook stranici.

Podsjetimo, Vinković je tražio novo prebrojavanje glasačkih listića, a njegovi promatrači su uložili niz prigovora.

Sve je počelo nakon što je HDZ-ov protukandidat Marin Mandarić pobijedio u drugom krugu izbora za samo devet glasova razlike.

Kako je sam Vinković kazao za 24sata "smatram da je cijeli birački proces kontaminiran, s obzirom na niz nepravilnosti koje su se dogodile ne samo u Kuševcu, već i na drugim biračkim mjestima. Radi se o situacijama koje uključuju zastrašivanje birača, ali i brojne nelogičnosti u broju listića i samim zapisnicima". Dodao je kako su na biračkom popisu evidentirani glasovi osoba koje uopće nisu bile prisutne u Đakovu na dan izbora, već se nalaze u Njemačkoj ili Irskoj.