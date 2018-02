Povrat poreza i ako ste bili na bolovanju, dali novac udruzi...

Ako ste prošle godine bili široke ruke i donirali novac udrugama, ustanovama za znanost, kulturu, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, financijski ste pomogli humanitarnim, vjerskim i drugim organizacijama, dobro je da do kraja veljače Poreznoj upravi podnesete zahtjev za povratom poreza. Na tome imate pravo na povrat preplaćenog poreza i prireza te za to se treba podnijeti takozvani Obrazac ZPP-DOH koji se odnosi na priznavanje dodatnih prava na povrat poreza u posebnom postupku. Pritom treba priložiti dokaze o donaciji, potvrde o uplaćenim iznosima.

- I tko je bio na bolovanju, naročito dugotrajnom, ima veliku šansu za povratom preplaćenog poreza i prireza. Kao i mame koje su lani jedan dio radile, a jedan dio bile na rodiljnom dopustu. No one koje su čitavu godinu bile na rodiljnom, ipak nemaju pravo na povrat poreza jer ništa od poreza nisu ni uplatile - pojašnjava računovođa Nikola Babić.

Djeca ne smiju imati prihode veće od 15.000 kuna

Posebno oprezni moraju biti roditelji koji imaju na sebe prijavljenu djecu, a djeca su imala neka primanja jer ta primanja ne smiju biti veća od 15.000 kuna bruto. To znači da su djeca mogla raditi, primati honorare, čak i stipendije, te da je roditelj mogao imati poreznu olakšicu na to dijete, ali samo ako ono nije imalo veća primanja od spomenutog iznosa. Ako je dijete na bilo koji način zaradilo više od 15.000 kuna bruto u 2017., onda roditelju prijeti mogućnost dodatnog plaćanja poreza, a tada iznos može biti pozamašan. Neki od naših čitatelja pitali su imaju li radnici koji primaju minimalac ikakvo pravo na povrat poreza i prireza.

- Nemaju, jer im je osobni odbitak bio veći od same plaće te zbog toga nisu niti platili ništa poreza te nemaju što tražiti za povrat. Ako su djeca prijavljena na jednog roditelja te osobni odbitak nadmašuje dohodak tog roditelja, to znači da taj roditelj neće platiti ništa poreza - pojašnjava Babić.

Istovremeno je vjerojatno da pritom taj roditelj nije iskoristio dio osobnog odbitka. Taj neiskorišteni dio može koristiti drugi roditelj na kojeg djeca nisu prijavljena. Prvi bi roditelj trebao izračunati koliko osobnog odbitka nije iskoristio i to u postocima. Postotak koji se tako dobije je iznos osobnog odbitka koji može koristiti drugi roditelj, te je taj postotak potrebno prijaviti na Obrascu ZPP-DOH.

Novosti kod određivanja uzdržavanog člana obitelji

Ako netko nema upisane podatke o uzdržavanom članu obitelji, te ako Porezna nema informacije o stupnju nečije invalidnosti, tada se također može tražiti povrat poreza i to preko spomenutog ZPP-DOH obrasca.

Ove godine postoje i novosti i to po pitanju koga Porezna uprava smatra uzdržavanim članom obitelji. Naš sugovornik pojašnjava tko su to: "To su bračni i izvanbračni drug te istospolni životni partner, kao i djeca do prvog zaposlenja, potom roditelji poreznog obveznika i punoljetne osobe za kojemu je porezni obveznik skrbnikom. Sve ostale članove koji su na poreznoj kartici (obrazac PK) poreznog obveznika treba maknuti i to uzdržavane roditelje bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera (punci i punice, svekri i svekrve), potom bake i djedove, bivše bračne i izvanbračne drugove, te punoljetne osobe za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje ali im nije imenovan skrbnikom. Rok za unošenje promjena u poreznoj kartici bio je do 31. siječnja u Poreznoj upravi. Promjene može unijeti i poslodavac elektroničkim putem uz suglasnost pojedinca.

Prijavu moraju podnijeti i pomorci na međunarodnim plovidbama

Već smo pisali da su ovogodišnju poreznu prijavu moraju podnijeti svi koji imaju samostalnu gospodarsku djelatnost, odnosno obrtnici, oni sa slobodnim zanimanjima, te svi koji utvrđuju dohodak na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija. Pritom to ne moraju raditi oni koji plaćaju poraz u paušalnom iznosu (paušalni obrti). Prijavu moraju podnijeti i pomorci koji rade na brodovima međunarodne plovidbe te svi oni za koje porezna nema uvid u oporezivi dohodak. Prijava se radi podnošenjem DOH obrasca koji se može skinuti na stranicama Porezne uprave. Prijavu ne podnose svi drugi građani koji su zaposleni kod poslodavca, kao ni radnici koji su radili istovremeno kod dva ili više poslodavca, koji su imali dohodak iz inozemstva, a tijekom godine nisu platili porez, umirovljenici s inozemnim mirovinama za koje moraju platiti porez u Hrvatskoj, a nisu to učinili tijekom godine, te oni koji su imali dohodak od ugovora o djelu, autorskih honorara. S poreznim prijavama ne moraju se zamarati ni svi oni koji su imali bilo kakav dohodak koji se ne smatra konačnim, a to su dohoci od kapitala, osiguranja, imovine i imovinskih prava...

Povrat se može prijaviti i elektroničkim putem

Iz Porezne uprave izvijestili su kako su ove godine uveli mogućnost da se elektroničkim putem podnese ZPP-DOH i INO-DOH obrazac za priznavanje prava na povrat preplaćenog poreza i prireza. Sve podatke koje može, Porezna će sama provjeriti, a što ne može sama, obavijestiti će građane da sami naknadno donesu dokumente. Ako porezna pritom nema sve podatke koji su biti, naknadno će obavijestiti poreznog obveznika da donese dokumentaciju. Ako netko nije upisao uzdržavanog člana obitelji, te ako Porezna nema podatke o nečijoj invalidnosti, dobro je podnijeti zahtjev za povratnom poreza, ali preko ZPP-DOH obrasca uz vjerodostojne isprave koje potvrđuju činjenice.

Ako Porezna uprava utvrdi da je netko preplatio porez i prirez (ili da je dužan), poslat će na kućnu adresu privremeno porezno rješenje do 30. lipnja ove godine i na to svatko ima pravo podnijeti prigovor. No ako se zakasni podnijeti zahtjev za povratom poreza i prireza, to se ne može napraviti naknadno prigovorom. Prigovor se podnosi najkasnije do 31. srpnja.