Povratak Ivice Dačića, 'malog Slobe'. Tomislav Karamarko i on razvili su nježan odnos...

Ivica Dačič je jedna od najdugovječnijih političkih figura u srbijanskoj politici - Mali Sloba, kako ga zovu, stalno je pri vlasti ili na vrhu vlasti. “Kao vidra je”, opisuje ga u razgovoru za Express Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik srbijanske vlade iz vremena Zorana Đinđića. U najnovijem dijeljenju političkih karata, Dačić se vratio na velika vrata, i to kao prvi potpredsjednik vlade (zadužen za vanjsku politiku i sigurnost) i šef srbijanske diplomacije u novoj vladi koju je sastavljao Aleksandar Vučić. Već je jednom, i to od 2014. do 2020., bio ministar vanjskih poslova.