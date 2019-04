Maras provocirao Plenkovića, a Bulj mu poklonio bocu mlijeka

>>> Zadnje informacije...

12.50. IDS-ov Emil Daus istaknuo je kako IDS godinama upozorava na srozavanje demokratskih standarda i upitao premijera je li zadovoljan stanjem slobode medija. On mu je odgovorio kako nije točno da mediji u Hrvatskoj nisu slobodni i to ne prihvaća.

- Prateći hrvatske medije, osim nekoliko apsolutno bespotrebnih tužbi od strane HRT-a koje sada povlače, ja ne vidim koji to medij nije slobodan. Tko to u Hrvatskoj ne može pisati i izgovoriti što hoće? Ja ne vidim tu teoriju zavjere da netko kontrolira medije u Hrvatskoj, to naprosto nije točno. Ne vjerujem u tu tezu da nema slobode medija u Hrvatskoj - poručio je Plenković dodavši kako može biti da su neki političari jako osjetljivi pa posežu za tužbama.

- To nije dobro i meni ne pada na pamet da to koristim bez obzira što pročitao ili vidio o tome što netko od neovisnih medija, komentatora, urednika, novinara može misliti ili napisati o meni kao predsjedniku Vlade. Sve se to može izdržati ako ste se upustili u javni život - rekao je Plenković.

Za povredu Poslovnika se javio Mostov Grmoja poručivši kako ne može više slušati neistine od strane premijera, na što mu je Jandroković poručio da onda izađe van ako želi.



12.15. Mostova Sonja Čikotić upitala je premijera oko natječaja Ministarstva vanjskih i europskih poslova kojim traže studente koji bi volonterski, odnosno za 100 kuna mjesečno, radili tijekom šestomjesečnog predsjedanja Hrvatske Vijećem EU.

- Koliko vam je važno zadiviti svoje prijatelje, činovnike iz Bruxellesa, a koliko vam je važno zadržati mlade u Hrvatskoj - upitala je Čikotić.

Plenković se prisjetio svojih početaka.

- Znate, kad sam je počeo raditi u Ministarstvu vanjskih poslova, moja je plaća bila 1300 kuna mjesečno. 1300 kuna, a i tad sam znao četiri jezika kao što znam i danas. To je zgodna prigoda nekome tko je mlad za steći iskustvo i to je uobičajena stvar, to rade sve druge zemlje - istaknuo je.



12.00 SDP-ov Peđa Grbin upitao je ministra gospodarstva Darka Horvata kakav je plan Vlade oko brodogradilišta Uljanik i 3. maj.

- Bez puno politiziranja javnosti je vrlo jasno tko je brogradilišta u Puli i Rijeci doveo u ovu situaciju, čije su menadžerske odluke producirale plaćanje do sada 3,2 milijarde kuna jamstava obveznika i u kakvoj bi situaciji danas ministar gospdarstva bio da umjesto 3,2 milijarde jamstava može plasirati u zdrave ekonomse segmenete - istaknuo je Horvat dodavši kako je "Vlada sukladno svim zakonskim odredbama imala i ima plan."

- Mi u ovom trenutku želimo spasiti 124 milijuna eura datog državnog jamstva za avanse i kredite dignute za izgradnju broda svjesni činjenice da se novac potrošio, a brod nije završen. Ako vi mislite da tu odgovornost ima Vlada, a ne menadžment, onda se u tome radikalno razilazimo. Mi još pregovaramo s vlasnikom toga broda, Vlada može osigurati da se porezni obveznici i državni proračun sačuvaju od dodatnih troškova tako da se brod Jan de Nula završi u nekom od susjednih brodogradilišta - istaknuo je.

Grbin mu je poručio da politizira.

- Pitao sam vas koji je plan, da li restruktiranje ili stečaj? Ali vi ne želite to odgovoriti jer bi vam to donijelo negativne poene prije izbora. Radnici ni dan danas ne primaju plaću. Vi niste u stanju izaći u javnost i reći što ćete napraviti jer naprosto to ne znate. Niste znali kad ste postali ministar niti sad. Vi i dalje samo zbog svojih prizemnih političkih interesa produžavate agoniju tim ljudima za koje vas boli briga. Sramite se gospodine ministre - poručio je oštro Grbin.

11.40 HSS-ov Krešo Beljak poručio je premijeru da bi bilo primjereno da u sabornici bude cijelo vrijeme, a ne da izlazi, jer ga njegovi žetončići, stranački kolege željno iščekuju. Kao i Bulj, osvrnuo se na izvoz mlijeka u Kinu.

- Vi doista vjerujete u to? Tko bi, a da je prošao četiri razreda osnovne škole, povjerovao u to da mi možemo proizvesti bilo što za kinesko tržište? Hrvatsko mljekarstvo, gospodine Plenkoviću, je uništeno do temelja i za to niste odgovorni samo vi, ali ono što vi radite je detaljno uništavanje ostataka. Znate li vi da postoje mljekare, farme, ljudi koji su se nekada bavili poljoprivredom, a 2016. su bankrotirali, a vaš ministar Tolušić im je ove godine isplatilo 7,5 milijuna kuna poticaja - istaknuo je Beljak.

Plenković je upitao Beljaka da li on zna kolika je trgovinska razmjena između Hrvatske i Kine.

- Ja mislim da ne znate. On iznos milijardu eura, Hrvatska u tome ima deficit. U tom pogledu svi sporazumi koje smo potpisali imaju cilj da se smanji taj disbalans - rekao je Plenković koji je savjetovao Beljaku da porazgovara s izvoznicima pa da vidi kolike su imali koriste od članstva u EU i od bilateralnih sporazuma koje za njih sklapa Vlada.

- Ja ne znam kojoj stranci vi više spadate, znam da vaš međunarodni tajnik dolazi na sastanke europske skupštine pučke stranke, tamo se prijavljuje, glasa. Vi ovdje pak imate izjave da niste dio Europske pučke stranke - poručio je.

Beljak mu je oštro odgovorio.

- Meni je jako žao što ste vi nervozni, ali nema potrebe za tim. Koliko vrijedite, vidjet ćete na sljedećim izborima. Tapšaju vas po ramenima, a tako su i Sanadera. HDZ nema veze s hrvatskom strankom niti s hrvatskim interesima. HDZ nije stranka. Pretvorili ste se u jednu koruptivnu mafijašku hobotnicu kojoj ste vi samo nominalno na čelu, nemojte misliti da vi vladate HDZ-om - poručio je Beljak.

11.30 SDP-ova Sabina Glasovac upitala je ministricu obrazovanja Blaženku Divjak o provedbi kurikularne reforme i o praćenju eksperimentalnog programa "Škola za život."

- Sindikat učitelja proveo je istraživanje među učiteljima koji su ocijenili dosadašnju provedbu "Škole za život" trojkom , vas je to razbijesnilo, rekli ste da oni ne znaju što je to istraživanje. Pučka pravobranitelica vas je upozorila za 2017. godinu da provodite parcijalno kurikuralnu reformu i da ste potpuno odstupili od Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Njoj ste pak poručili da se bolje informira i da ne zna čitati. Presudom vaše Ministarstvo mora platiti 14,2 milijuna kuna odštete Varaždinskoj županiji jer ste odbili plaćati preuzete obveze za objekte koji se grade. Odlučili ste okrupnjavati škole. Vaša reforma svela se na tabletizaciju Hrvatske - nabrojala je Glasovac upitavši ministricu da li se osjeća kao da živi u apsurdistanu i je li joj barem malo neugodno.

Ministrica Divjak odgovorila je redom.

- Za istraživanje Sindikata sam rekla da nije istraživanje jer je istraživanje nad 300-tinjak učitelja provedeno u 10. mjesecu, mjesec dana nakon početka, a rezultati su objavljeni šest mjeseci poslije - istaknula je dodavši kako se eksperimentalna provedba prati kvalitativno i kvantitativno.

- Ja znam da mnogi misle da bi reforma morala bii točno onakva kako su je oni zamislili, međutim Ministarstvo kojem sam ja na čelu reformu radi tako da uzima u obzir različita promišljanja rukovodeći se suvremenim trendovima razvoja obrazovanja, obrazovnih reformi uglavnom u Europi, ali i u svijetu. Eurospka komisija je naše reforme nazvala ambicioznima i ocijenila pozitivnima - naglasila je Divjak.

Što se tiče tiče javno-privatnog partnerstva i presude kojom Ministarstvo mora Varaždinskoj županiji platiti 14,2 milijuna kuna, Divjak poručuje kako je to vrlo zanimljiva tema.

- Zanimljiva zbog toga jer ste vi kada ste bili u Ministarstvu bili dio sustava koji je taj problem stvorio, a mi ga sada rješavamo. Niti sam ja taj ugovor zaključila, problem sam naslijedila - rekla je Divjak.

10.47 Bruna Esih, zastupnica stranke Neovisni za Hrvatsku i bivša HDZ-ovka, upitala je premijera što čini po pitanju migracija.

- Dogovoreno je da će gradsko vijeće grada Bihaća početkom svibnja odrediti novu lokaciju za migrantski centar i to uz samu granicu s Hrvatskom. Što Hrvatska, osim ljubavi s Dodikom, čini kako bi smanjila pritisak na svoju granicu i što činite, kao istaknuti pripadnik europskih pučana, kako biste Hrvatsku rasteretili te štetne politike otvorenih vrata - upitala je Esih.

Plenković joj je odgovorio kako Vlada svakog dana, na svakoj granici, angažira 6500 policajaca kako bi spriječili nezakonite migracije.

- Naša politika prema migracijama i prema BiH bazira se na međusobnoj suradnji i ostvaruje temeljni cilj, a to je spriječavanje nezakonitih migracija - istaknuo je Plenković dodavši kako je Vlada iskoristila svih 120 milijuna eura dobivenih za očuvanje vanjskih granica.

- Ostvarili smo sve one iskorake koje drugi, prije nas, nisu znali, nisu vidjeli da postoje ti fondovi, nisu imali dovoljno eksperata pa su ti fondovi prošli pored njih u njihovim mandatama. To se, naravno, ovoj HDZ-ovoj vladi ne može nikako dogoditi - naglasio je.

Esih mu je poručila da ne govori punu istinu.

- Od Topuskog do Korenice, odnosno oko prijelaza Maljevac i Ličkog Petrovog Sela, poteza dužine 100 kilometara, prolaze svakog dana horde migranata. Policija je premorena, građani zabrinuti, a seljaci prisiljeni organizirati noćne straže zbog devastacije osobne imovine i brige za vlastitu obitelj - istaknula je dodavši Plenkoviću kako je poslušan europskim gazdama, a da mu je politički put dosadan.

- Ovo sve što ste rekli više zvuči kao natječaj za budući posao na nekim višm europskim razinama, nego kao govor premijera koji bi bio zabrinut za sigurnost vlastitog naroda - poručila je.

10.43 HDZ-ov Josip Đakić upitao je ministra branitelja Tomu Medveda vezano za mjeru davanja naknade nezaposlenim braniteljima.

- Prilikom donošenja Zakona, temeljito smo analizirali stanje i utvrdili da 82.000 branitelja nema nikakva primanja. Stoga smo u novom Zakonu predložili mjeru uvođenja naknade. Zaprimljeno je ukupno 11.199 zahtjeva, od kojih je do danas riješeno njih 9906. U 2018. za naknade smo isplatili 56 milijuna kuna - rekao je Medved.

10.35 SDP-ova Romana Jerković istaknula je ministru zdravstva Milanu Kujundžiću sve boljke zdravstvenog sustava naglasivši kako nema reformi. Upitala ga je o poskupljenju usluga za koje smatra da su potrebne ukoliko želimo pratiti svjetsku medicinu.

- Neke dijagnoze ste dobro postavili, a neke vrlo loše. Jako je loše da netko tko je profesor na Medicinskom fakultetu kaže da se u Hrvatskoj umire dvostruko više nego u Europi. To je zabrinjavajuće i netko tko se bavi znanošću ne bi smio to tako olako izgovarati - istaknuo je Kujundžić.

Refereirao se na svoju izjavu od prošlog tjedna vezano za poskupljenje usluga istaknuvši kako sve nove metode liječenja u svijetu poskupljuju medicinu u prosjeku pet do 10 posto pa tako i u Hrvatskoj.

- Nisam ja time otkrio toplu vodu. Ako hoćemo imati vrhunsku medicinu i zadržati je na vrhunskoj kvaliteti te zadržati medicinsko osoblje, onda ćemo morati kao narod postići konsenzus i pratiti te troškove - istaknuo je.

Što se tiče prikupljanja novaca za liječenje, Kujundžić je istaknuo kako sve zemlje u svijetu imaju aktivnosti u smislu skupljanja novaca.

10.30 HDZ-ov Ante Plazonić pitao je ministra prometa Olega Butkovića kada će biti gotov remetinečki rotor te koliko će koštati.

Ministar je istaknuo kako se radi o najvećem infrastrukturnom prometnom projektu koji košta 331 milijuna kuna, a financira se s 85 posto europskih sredstava.

- Ostalih 15 posto financira se iz državnog proračuna. Radovi su prošli godine, a ono što znamo, oni bi trebali biti gotovi 2020. godine, sredinom godine - istaknuo je Butković dodajući kako ne bi trebalo biti nikakvog kašnjenja.

10.20 Mostov Miro Bulj poklonio je premijeru bocu mlijeka nakon što je s kineskim premijerom potpisao sporazum o izvozu mlijeka iz Hrvatske u Kinu, ali i slučaja nepostojeće mljekare u Sinju.

- 2010. najavljena je velika gradnja mljekare u vlasništvu Imleka, najveće srpske mljekare i ta mljekara je privatizirana. Preko sinjske mljekare dobili su mogućnost da uvoze to mlijeko, ali nema mljekare u Sinju. Za koga ste vi potpisali taj protokol, za srpsko milijeko ili hrvatsko - pitao je Bulj.

- Ono što je uloga države u međunarodnim odnosima je da otvara svojim gospodarskim subjektima nove mogućnosti suradnje i piste za trgovinsku razmjenu. I to je ono što smo mi napravili - rekao je Plenković.

Bulj mu je poručio kako je taj potpisani protokol za provoz srpskog mlijeka, a ne izvoz hrvatskog mlijeka.

10.15 'My name is Maras, Gordan Maras', poručio je Maras Plenkoviću aludirajući na svoju kampanju u kojoj se predstavlja kao James Bond jer se nalazi na sedmom mjestu na listi.

- Vaše je da zaštitie zastupnike i ne dopustite ovako bahato ponašanje premijera u Hrvatskom saboru - dodao je Maras Jandrokoviću.

- Kad potežete oružje molim vas da budete svjesni da ćete isto tako dobiti i nazad. Nemojte biti tužni - odgovorio mu je Jandroković.

10.08 Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) pitao je premijera zašto aneksi ugovora nad koncesijama za poljoprivredna zemljišta društava u sastavu bivšeg Agrokora u Baranji i istočnoj Slavoniji nisu potpisani, a trebali su biti do 1. travnja.

- Za to vrijeme vrše se pritisci od strane Vlade da te ugovore potpišu načelnici i gradonačelnici. Prije 10 godina te ugovore je potpisivao ministar poljoprivrede. Zašto njih tjerate da to potpisuju, a vi to ne želite? Pokazuje se da je lex Agrokor pisan za interesne skupine i da je kao takav kriminalan. Prestanite vršiti pritsak na lokalne čelnike, stigmu izdajnika želite prebacite na njih - poručio je Lovrinović.

Plenković mu je poručio da, "kao i kolega Meras, koristi teške riječi." Marasa je nazvao Merasom jer je on nositelja HDZ-ove liste za europske izbore Karla Resslera, nazvao Rasslerom pa su i oko tako banalne stvari ušli u raspravu. Kako je Maras dobacivao iz klupa, dobio je od Jandrokovića i prvu opomenu.

- Molim vas, svoju nepristojnost trenirajte izvan Sabora. Prestanite se nepristojno ponašati - rekao mu je Jandroković.

Plenković je Lovrinoviću poručio da je za razliku od njega i skupine politikanata njegova Vlada prije dvije godine imala hrabrosti donijeti zakon koji je osigurao opstanak kompanije i radnih mjesta.

10.00 SDP-ov Gordan Maras pitanje je uputio ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću, ali kako njega nema, odgovorio je premijer Andrej Plenković. Prije toga ga je Jandroković opomenuo zbog izborne promidžbe koju ističe na svom laptopu naglasivši kako će ga prijaviti Etičkom povjerenstvu. Marasa to ne zanima.

- Hrvatsku potresaju afere, svaki dan se budi uz novu aferu. Krenuli smo s Agrokorom, nastavili s Mercedesima od 100.000 eura, utakmicama, pa smo se bavili time ima li netko obli ili špic papak pa smo završili skandaloznom aferom, a to je da predsjednik Vlade dijeli Hrvatsku na žrtvi nazivajući strane veleposlanike da idu s njim u Jasenovac - poručio je Maras.

Premijer Plenković ipak mu nije odgovorio.

- Budući da Maras nije namjeravao meni postaviti pitanje, a pitanja niti nema, odgovor neće dobiti ni od mene ni od ministra Tolušića - rekao je Plenković.

9.51 SDSS-ova Dragana Jeckov pitala je ministricu Blaženku Divjak mogu li se smjernicama obrazovne reforme obuhvatiti i škole s manjim brojem razrednih odjela, odnosno one koje se nalaze na mjestima niže razvijenosti.

- Mene je isto iznenedilo puno lažnih vijesti vezano za ove smjernice stoga mi je drago da ste me to pitali. Ministarstvo daje smjernice koje sadrže isključivo ciljeve i podatke, ne mrežu škola, to je na osnivačima - poručila je Divjak, no Jeckov baš nije bila zadovoljna odgovorom.

9.39 Mostov Nikola Grmoja na početku sjednice požalio se što je njihov prijedlog Zakona o proglašenju isključivoga gospodarskog pojasa stavljen danas kao posljednja točka dnevnog reda.

- Ja vas molim da budete razumni i da to stavite u četvrtak ujutro ili odmah nakon aktualca.Mislim da je ovo jako bitno pitanje, znam da ste vi u dobrim odnosima s gospodinom Tajanijem koji svojata Istru i Dalmaciju, ali zahtijevam da ta točka bude stavljena u razumno vrijeme - poručio je Grmoja.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković (HDZ) odbio je taj prijedlog.

- Četvrta točka je sasvim dobra točka, ovo što ste rekli nema nikakve veze s pravilima u Saboru, iznimno sam korektno stavio ovu točku prvi dan - rekao je Jandroković.

Nakon uskršnjih praznika, zastupnici su se srijedu vratili u saborske klupe. Sjednica počinje aktualnim prijepodnevnom na kojem će zastupnici pitanjima "rešetati" premijera Andreja Plenkovića i njegove ministre, a nakon toga će raspravljati o nekoliko zakona, među kojima su Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja, ali i Mostov prijedlog o proglašenju isključivoga gospodarskog pojasa.