Povukli miješanu salatu Benitu, našli povišenu razinu pesticida

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog povišene razine pesticida klorpirifosa Državni je inspektorat s tržišta povukao miješanu salatu Benita, podrijetlom iz Sjeverne Makedonije, a koju u maloprodaju stavlja Kaufland Hrvatska.

Kako navode u četvrtak u priopćenju, obavijest se odnosi samo na proizvod s podacima: Miješana salata 670g/360g, GTIN 3858893130246, LOT 1662025, najbolje upotrijebiti 10.11.2027.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

