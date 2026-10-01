Povukli tjeralicu, ali Miroslav Kutle neće nazad u Hrvatsku

Miroslav Kutle rekao je u četvrtak da ne planira povratak iz BiH u Hrvatsku, nakon što je Županijski sud u Zagrebu obustavio izvršenje kazne i naložio povlačenje tjeralice jer je u zastaru ušla posljednja neizvršena zatvorska kazna.

"Ja živim u BiH, vjerojatno ću i dalje živjeti u BiH, ali bar ću moći normalno komunicirati i doći u Hrvatsku", rekao je Kutle u telefonskoj izjavi za Hinu.

Županijski sud u Zagrebu obustavio je izvršenje jedinstvene kazne zatvora od tri godine jer je 29. rujna 2026. nastupila zastara. Kutle je bio pravomoćno osuđen zbog triju kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju počinjenih poticanjem.

On se u Bosnu i Hercegovinu sklonio krajem listopada 2010. uoči izvršenja pravomoćne zatvorske kazne.

Odluku zagrebačkog Županijskog suda Kutle je opisao kao završetak višedesetljetnog razdoblja sudskih postupaka, za koje tvrdi da su bili politički orkestrirani i za to optužio bivšeg predsjednika Stjepana Mesića.

"Jednoga dana će sve postati jasno", rekao je.

Miroslav Kutle bio je jedan od najistaknutijih hrvatskih poduzetnika 1990-ih i blizak tadašnjem političkom vrhu HDZ-a. Protiv njega je krajem 90-ih i početkom 2000-ih pokrenut niz kaznenih postupaka.

Pravomoćno je oslobođen optužbi i u aferi "Tisak", također zbog zastare. U tom je postupku 2004. nepravomoćno bio osuđen na šest i pol godina zatvora, a teretilo ga se za izvlačenje iz tvrtke između 48 i 80 milijuna kuna.

Njegov bivši odvjetnik Anto Nobilo ranije je za Hinu rekao da nakon nastupa zastare ne vidi razlog da se Kutle ne vrati u Hrvatsku.