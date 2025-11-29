Pozadina čistki: Premijer 'reže' nepisana pravila igre. Evo koju je poruku poslao ostalima

Godinama je unutar HDZ-a snaga pojedinih struja mjerena i brojem ljudi koje su uspjele postaviti na čelne pozicije državnih tvrtki. Svaka frakcija gurala je svoje kadrove, a ravnoteža moći unutar stranke često se očitovala upravo u tome tko kontrolira koje poduzeće i čiji će ljudi preživjeti sljedeći val preslagivanja. Nisu to bile nikakve tajne: primjerice, godinama se otvoreno u HDZ-u govorilo da je Ivan Čulo, sad već bivši šef Hrvatske pošte, kadar predsjednika Hrvatskog sabora Gordanа Jandrokovićа (obojica su iz Bjelovara) te se njegova eventualna smjena uvijek promatrala kroz prizmu odnosa predsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića. Također, od netom smijenjenih predsjednika Uprava, nekoliko je njih, zaključuje nekoliko sugovornika iz HDZ-a, bliskih ministru prometa Olegu Butkoviću i potpredsjedniku Vlade, poput Ivana Krešića, predsjednika Uprave HŽ Infrastrukture ili, pak, ravnatelja HZZO-a Lucijana Vukelića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+