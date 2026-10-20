Pozadina Penavinog ulizivanja huliganima: 'Boje se političke smrti, pa su napravili 'kupus'

Oni su pokušali zajašiti na desnom sentimentu kod navijačkih skupina i sakupiti koji bod s desna jer su svjesni da su prestali biti politički vidljivi. Pa su stali na stranu navijača protiv policije i novinara. Ali to je prilično promašeno jer su otvorili pitanje zašto su u takvoj koaliciji kad napadaju MUP, koji vodi njihov koalicijski partner. A iz koalicije ne mogu jer su pupčanom vrpcom vezani za HDZ i, ako izađu, politički su mrtvi. Onda dobijemo ovakvu 'kupus' tiskovnu u kojoj s jedne strane osuđuješ nacističke poruke Torcide, a istodobno napadaš progon navijača koji su to vikali. Ne vjerujem da će time išta postići, rejting im je pao, mogu računati na tek koji mandat...

Ovim je riječima konferenciju za novinare predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave komentirao politički analitičar i stručnjak za odnose s javnošću Krešimir Macan.

Pet dana od utakmice Hajduka i Ajaxa, prije koje je Torcida organizirala povorku u kojoj su zazivali Adolfa Hitlera, gaženje Židova i logor Auschwitz, šef Domovinskog pokreta "potegnuo" je iz Vukovara u Split s porukom protiv "političko-medijske hajke" na navijače. Penava je koristio retoriku poznatu kao "whataboutism", koja sadrži logičku pogrešku, ali je veoma česta kod političara. Riječ je o tome da osnovnu tezu rasprave i kritike usmjerite u sasvim drugom pravcu pitanjem "A što s..?". U Hrvatskoj je to tako često poznato kad uz osudu nekog problema ide rečenica koja počinje s "Da, ali...". Pa je nakon prvotne osude upitao a što s Titom, zastavama Jugoslavije, ljudima koji su podmetnuli požare, srpskim patrijarhom Porfirijem...

- Spominjati Hitlera u Hrvatskoj 2026. godine, strašno! Za svaku osudu - rekao je Penava, a zatim osudio i prekid utakmice u 76. minuti te topovske udare Torcide.

A onda je uslijedila kanonada po policiji i novinarima zbog, kako kaže, hajke na dio navijača zbog objave fotografija torcidaša koje sumnjiče za kazneno djelo govora mržnje i od kojih je dio još u bijegu. Podsjetimo, od tisuća ljudi u spomenutoj povorci, policija i DORH kazneno gone njih 23, koje smatraju predvodnicima skandiranja, a 13 ih je do jučer bilo u bijegu. Policija je objavila da ta 23 člana imaju otprije policijske prijave za 212 kaznenih djela i 426 prekršaja - od pokušaja ubojstava, preko dilanja heroina, razbojstava, izazivanja nereda, govora mržnje, napada na službene osobe... U prosjeku je to gotovo 28 kaznenih dijela i prekršaja po osobi. Penava i Domovinski pokret odlučili su braniti njih, a napasti policiju i novinare zbog objavljivanja fotografija bjegunaca. Smatraju da bi ih trebalo progoniti diskretno i bez objave fotografija.

- MUP, koji uglavnom hvalimo u postupanjima, ovaj put odlučio se za pumpanje ove teme do besvijesti. Naravno, naišao je na mnoge među vama u medijima koji ste jedva dočekali to činiti. Što je ovo, gospodo? Je li ovo Divlji zapad? Čujem danas neke od vas iz jednog vrlog HND-a kako kukaju da se novinari sad osjećaju kao na tjeralicama. Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu? Što je iduće za očekivati? Katran i perje - grmio je Penava dok je mahao naslovnicama medija o antisemitizmu u Splitu.

Pobrkani lončići

Podsjetimo da je napravljena i lista 11 novinara i političkih analitičara koji su označeni kao "jahači apokalipse" jer su pisali o sramotnim ispadima. Dio Torcide objavio je i to s porukom da su novinari crvi i da oni to neće zaboraviti. Bilo je u komentarima i drveća na kojem su obješeni mediji. A Penava je napao MUP jer je priveo i osam navijača povezanih s Dinamom koji su lani prekinuli izložbu posvećenu Dejanu Medakoviću, suautoru Memoranduma SANU, ali se zapitao i zašto mediji izvještavaju pozitivno s proslave rođendana Tita, koji je, kaže, ratni zločinac. Osudio je spominjanje Hitlera, veličanje nacizma, ustaša, ali je rekao da isto treba biti i za komunizam i Tita.

- Zašto lica organizatora tih događaja nisu na tjeralicama - zapitao se Penava iako je odgovor i sam znao ili je morao znati.

Što god netko mislio o tim događajima, niti je riječ o kaznenim djelima, niti je petokraka zabranjena u Hrvatskoj, niti su organizatori bježali od policije, pa da moraju moliti pomoć građana u njihovu pronalaženju... Branio je Penava Torcidu ističući i da su gasili požare dok su ih palili građani srpske nacionalnosti, što je apsolutno točno, ali na pitanje novinara zna li je li netko od ovih koje traži policija gasio i pomagao tijekom ovogodišnjih požara Penava je rekao da ne zna. Zapitao se i zašto nije objavljena fotografija Marokanca koji je napao policajku, ali opet - policija ga je uhitila i nije ga morala tražiti. Inače, unatoč tome, mediji su objavili fotografiju marokanskog napadača.

Zanimljivo je da je Penava osudio i topovske udare i prekid utakmice bakljama, a pored njega je stajao Marko Žaja. Žaja je predsjednik županijske organizacije Domovinskog pokreta, ali i suvlasnik tvrtke Pit Bull, koju Hajduk plaća za sigurnost na Poljudu. MUP je rekao da su upravo privatne tvrtke zadužene za pregled navijača kako ne bi unosili zabranjena sredstva.

Tijekom konferencije, koja je obilovala kritikama novinara, pa čak i uz neutemeljene optužbe da neki od nazočnih "nisu željeli demokratsku zemlju", Penavu su novinari upitali i hoće li izaći iz vladajuće koalicije s HDZ-om. Premijer Andrej Plenković i vrh HDZ-a osudili su povorku s nacističkim porukama, a MUP vodi potpredsjednik Vlade Davor Božinović. Penava je rekao da se o istupu nije konzultirao s HDZ-om, da ne moraju svi isto misliti. Na pitanje hoće li nakon ovoga izaći iz koalicije rekao je da će, ako do toga dođe, o tome odlučiti Domovinski pokret. A glavni su uvjeti da HDZ ne podrži osnivanje Javne ustanove za odavanje počasti žrtvama komunističkog režima, ekshumaciju posmrtnih ostataka ubijenih od partizana i povratak SDSS-a u Vladu.

'Penavin pogrešni put'

Do zaključenja ovog broja nije bilo službene reakcije iz HDZ-a na ovu konferenciju za novinare. Neslužbeno smo doznali od osobe iz vrha stranke da oni to procjenjuju kao pokušaj opstanka nakon pada potpore.

- Ali napad na policiju i medije te stajanje iza ovih sramotnih poruka dijela Torcide pogrešan je put - ocjenjuje jedan HDZ-ov dužnosnik.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da koalicija funkcionira, da će razgovarati, a Penavi je prilično jasno odgovorio na opaske o objavi fotografija i na kritiku policije. Istaknuo je da su stranice raznih policijskih uprava prepune fotografija osoba u bijegu, pa da je objava i bjegunaca iz Torcide u skladu s pravilima i koordinirana s DORH-om. Podsjetio je da je i sud svima s tog popisa odredio istražni zatvor, što se često zaboravlja.

- Srećom da danas policija ne postupa i ne radi prema političkim očekivanjima nego radi profesionalno i u skladu sa zakonom. Prestanimo s licemjerstvom i političkim parazitiranjem na radu policije - rekao je Božinović.

Iako često nisu na istoj strani s ministrom, Sindikat policije Hrvatske kao najveći sindikat poručio je da su objave opravdane i uobičajena praksa, pa i da su usporedbe s "Divljim zapadom" neprimjerene.

Penavinu su konferenciju redom osudili predstavnici lijevih političkih stranaka. Dalija Orešković napisala je da tako izgledaju presice kad profašisti dođu na vlast. Mirela Ahmetović iz SDP-a rekla je da je Penava prešao u oporbu a da to ni ne zna. Sandra Benčić iz Možemo! rekla je da prozivanje policije zbog hvatanja kriminalaca, i to od vođe stranke na vlasti, znači i kraj za onoga tko tu koaliciju vodi - Andreja Plenkovića. Milorad Pupovac iz SDSS-a bio je slikovit jer je Penava političku karijeru izgradio napadima na Srbe, a sad "cima lanac na koji je privezan, ali ne znamo koliko će ga dugo cimati".