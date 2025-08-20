Požar iz BiH proširio se i na Hrvatsku, gase ga kanaderi

Šumski požar u srijedu ujutro proširio se iz Bosne i Hercegovine i prešao na hrvatsku stranu, prema mjestu Trnovica u Dubrovačkom primorju. No, nema opasnosti za objekte, ali dužina fronte je oko kilometar te su pozvana dva kanadera kako bi pomogli 30 vatrogasaca koji će gasiti s tla.

- Mi se trenutno probijemo prema vrhu, radi se o makadamu i dužina fronte je oko kilometar. Vjetar je trenutno dobar, samo da se ne okrene na buru. Dolazi nam pomoć kanadera, prošli su Split što znači da su tu vrlo brzo - ispričao nam je Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.