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GORJELO I U ŽUPI

Požar iz Crne Gore prešao u Konavle, na terenu i 2 kanadera

Piše HINA,
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Požar iz Crne Gore prešao u Konavle, na terenu i 2 kanadera
Požar kod Šibenika uz kopnene snage gase i kanaderi | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović je rekao kako je požar buknuo i u Župi dubrovačkoj u ponedjeljak navečer, ali je ugašen brzom intervencijom 50 vatrogasaca

Požar koji je u ponedjeljak buknuo u Crnoj Gori prešao je na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina poviše mjesta Bani u Konavlima, a na požarište su upućena i dva kanadera, izjavio je u utorak Hini županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je istaknuo da je riječ o nepristupačnom terenu koji je zarastao šumom.

„S obzirom na to da nema vjetra, kanaderi bi trebali malo 'smekšati' požar, ali trebat će ga i pregaziti. Od jutros probijamo neke putove kako bismo izišli do vrha. Ako ga mi ugasimo, a ne ugasi se u Crnoj Gori, ostaje mogućnost da nam opet prebaci na neko drugo mjesto“, rekao je Simović.

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Dodao je da je požar buknuo i u Župi dubrovačkoj u ponedjeljak navečer, ali je ugašen brzom intervencijom 50 vatrogasaca.

„Bila je to izvanredna intervencija na jako grubom terenu. Okružili smo ga crijevima i ostavili smo jednu ekipu na dežurstvu. Nadam se da ćemo večeras politi još jednom i povući se“, objasnio je Simović.

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