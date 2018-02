Požar kafića u Šibeniku: 'Vatra je bila ogromna, užasnuti smo'

Ispred kafića Skipper u šibenskom Docu noćas je izgorio štand, a vatra je zahvatila fasadu, vrata i prozore kafića. Policija je jutros bila na terenu, a uzrok požara bit će poznat nakon dovršenog očevida. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

Stanari Doca su probdjeli noć i užasnuti su situacijom.

- Noćas je to oko 3 planulo, jako smo se prepali kad smo osjetili dim. Možete misliti kako je pogledati kroz prozor i vidjeti ogromnu vatru, još je i bura puhala, to je nosilo ko vrag. Stvarno smo mislili da će sve izgorjeti. Čekali smo vani dok su vatrogasci gasili, to je trajalo više od sat vremena, jako smo se prepali, hvala bogu što nitko nije stradao i što nije izgorjela cijela zgrada - ispričao je za Šibenik in jedan od susjeda.

Stanari sumnjaju da je netko namjerno zapalio inventar i da je riječ o podmetnutom požaru, no to će policija utvrditi očevidom.

Vatru je gasilo deset vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

- Požar je ugašen u 4.34 sati. U požaru nitko nije stradao, a šteta će biti utvrđena naknadno - rekli su u Županijskom centru 112.