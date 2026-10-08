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Izgorjelo 25 hektara šume

Požar kod Imotskog pod kontrolom: Cijelu noć dežurat će 50 vatrogasaca i 15 vozila

Piše HINA,
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Požar kod Imotskog pod kontrolom: Cijelu noć dežurat će 50 vatrogasaca i 15 vozila
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Požar u Vučjoj Dragi, koji je izbio u srijedu, sada je pod kontrolom, ali će vatrogasci ostati na terenu cijelu noć kako bi osigurali dodatnu zaštitu i brzo reagirali u slučaju novog izbijanja vatre.

Požar koji je u u srijedu izbio na predjelu Vučja Draga na području Općine Proložac, stavljen je pod kontrolu ali će cijelu noć na požarištu dežurati 50 vatrogasaca i 15 vozila, izvijestili su iz DVD-a Imotski.

"Odlučeno je da cijelu noć dežura na požarištu 50 vatrogasca i 15 vozila kako bi intervenirali u slučaju potrebe", rekli su Hini u DVD-u Imotski. Vatrena je stihija opožarila više od 25 hektara pretežito borove šume.

Ovaj požar je plamtio na prostoru gdje u blizini nema kuća, te vatrena stihija nije ugrožavala kuće, rekli su vatrogasci.

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