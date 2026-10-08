Požar kod Imotskog pod kontrolom: Cijelu noć dežurat će 50 vatrogasaca i 15 vozila

Požar koji je u u srijedu izbio na predjelu Vučja Draga na području Općine Proložac, stavljen je pod kontrolu ali će cijelu noć na požarištu dežurati 50 vatrogasaca i 15 vozila, izvijestili su iz DVD-a Imotski.

"Odlučeno je da cijelu noć dežura na požarištu 50 vatrogasca i 15 vozila kako bi intervenirali u slučaju potrebe", rekli su Hini u DVD-u Imotski. Vatrena je stihija opožarila više od 25 hektara pretežito borove šume.

Ovaj požar je plamtio na prostoru gdje u blizini nema kuća, te vatrena stihija nije ugrožavala kuće, rekli su vatrogasci.