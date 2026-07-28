Obavijesti

News

Komentari 0
Najveći požar u povijesti

Požar koji je poharao Španjolsku navodno izazvala iskra sa stroja, uhićen čovjek

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Požar koji je poharao Španjolsku navodno izazvala iskra sa stroja, uhićen čovjek
Foto: Violeta Santos Moura
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska opisao je objedinjeni požar kao "najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske", dok je vlada proglasila stanje nacionalne izvanredne situacije

Možda najveći šumski požar u povijesti Španjolske, koji je zahvatio područja blizu gradova Ávile, Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području kod mjesta Burgohondo, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija EFE pozivajući se na policijsku istragu. Požar u provinciji Avili izbio je 22. srpnja, a policija smatra da ga je uzrokovala iskra nastala tijekom rada teškog stroja u području gdje je zbog ekstremne opasnosti od požara takav rad bio zabranjen. Zbog toga je jedna osoba uhićena, a još jedna je obuhvaćena istragom.

Požar se zbog jakog vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. Zasad nije poznat uzrok požara u pokrajini Madrida i u provinciji Toledo.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska opisao je objedinjeni požar kao "najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske", dok je vlada proglasila stanje nacionalne izvanredne situacije.

Prema posljednjim podacima, vatra je zahvatila više od 77.000 hektara šuma i raslinja, a opseg požarišta dosegnuo je oko 280 kilometara. Sateliti su u ponedjeljak registrirali više od tisuću aktivnih žarišta.

STRAŠNO Podmetnuo dva požara u tvrtki u Čakovcu: Zapalio garderobu i radionicu, uhitili ga iste večeri
Podmetnuo dva požara u tvrtki u Čakovcu: Zapalio garderobu i radionicu, uhitili ga iste večeri

Požar je teško pogodio dolinu Alberche, područje Sierra de Gredos, dolinu Tiétar i prirodni rezervat Valle de Iruelas, jedno od najvažnijih europskih staništa crnog supa.

Zbog požara evakuirano je ili je u svojim domovima moralo ostati više od 90.000 stanovnika u središnjoj Španjolskoj dok je u jugoistočnoj provinciji Castellón dodatnih 16.000 ljudi moralo napustiti domove zbog zasebnog velikog požara.

U gašenju sudjeluje više od 1800 pripadnika vatrogasnih i hitnih službi, uključujući španjolsku Vojnu postrojbu za izvanredne situacije (UME), uz pomoć međunarodnih snaga iz Portugala, Italije, Grčke i Turske.

Stručnjaci navode da je riječ o požaru "šeste generacije", odnosno požaru ekstremnog intenziteta koji zbog goleme količine oslobođene topline stvara vlastite meteorološke uvjete.

ZAPANJUJUĆ PRIZOR Prizor s francuske plaže obišao cijeli svijet, autor viralne fotke otkrio: 'Ne osuđujem ovaj par'
Prizor s francuske plaže obišao cijeli svijet, autor viralne fotke otkrio: 'Ne osuđujem ovaj par'

Takvi požari mogu razviti snažne konvekcijske stupove, naglo mijenjati smjer širenja i stvarati nova žarišta kilometrima od glavne vatrene linije, što znatno otežava gašenje.

Španjolska je od početka godine zabilježila više od 211.000 izgorjelih hektara, gotovo osam puta više nego u istom razdoblju prošle godine, dok meteorolozi za ovaj tjedan najavljuju novi toplinski val s temperaturama iznad 40 Celzijevih stupnjeva u velikom dijelu zemlje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stjepan (24) poginuo u nesreći kod Lekenika. Kolege s Hitne su se oprostili od njega: 'Teško je'
TUGA U KBC-U ZAGREB

Stjepan (24) poginuo u nesreći kod Lekenika. Kolege s Hitne su se oprostili od njega: 'Teško je'

Od mladog medicinskog tehničara oprostili su se djelatnici Hitne pomoći
EKSKLUZIVNO Ovo su vila i kuće čiju legalizaciju u trasi nove ceste do Splita istražuje Uskok!
SVE SMO IH NAŠLI

EKSKLUZIVNO Ovo su vila i kuće čiju legalizaciju u trasi nove ceste do Splita istražuje Uskok!

Uskok istražuje legalizaciju četiri objekta na trasi buduće ceste tunel Kozjak-Kaštela. Jedna je nakon legalizacije opet bespravno luksuzno dograđena za najam. Druga dva vlasnika: 'A nama će rušiti jedini dom'
Bačić o spremnicima za otpad na Trgu u ZG-u: 'Treba vidjeti jesu li se usuglasili sa Zavodom'
CIRKUS OKO OTPADA

Bačić o spremnicima za otpad na Trgu u ZG-u: 'Treba vidjeti jesu li se usuglasili sa Zavodom'

Istaknuo je kako postavljanje podzemnih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada ili plastike ili papira nije propisano prostorno-planskom dokumentacijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026