Požar koji je poharao Španjolsku navodno izazvala iskra sa stroja, uhićen čovjek

Možda najveći šumski požar u povijesti Španjolske, koji je zahvatio područja blizu gradova Ávile, Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području kod mjesta Burgohondo, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija EFE pozivajući se na policijsku istragu. Požar u provinciji Avili izbio je 22. srpnja, a policija smatra da ga je uzrokovala iskra nastala tijekom rada teškog stroja u području gdje je zbog ekstremne opasnosti od požara takav rad bio zabranjen. Zbog toga je jedna osoba uhićena, a još jedna je obuhvaćena istragom.

Požar se zbog jakog vjetra, ekstremno visokih temperatura i suhe vegetacije vrlo brzo proširio te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. Zasad nije poznat uzrok požara u pokrajini Madrida i u provinciji Toledo.

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska opisao je objedinjeni požar kao "najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske", dok je vlada proglasila stanje nacionalne izvanredne situacije.

Prema posljednjim podacima, vatra je zahvatila više od 77.000 hektara šuma i raslinja, a opseg požarišta dosegnuo je oko 280 kilometara. Sateliti su u ponedjeljak registrirali više od tisuću aktivnih žarišta.

Požar je teško pogodio dolinu Alberche, područje Sierra de Gredos, dolinu Tiétar i prirodni rezervat Valle de Iruelas, jedno od najvažnijih europskih staništa crnog supa.

Zbog požara evakuirano je ili je u svojim domovima moralo ostati više od 90.000 stanovnika u središnjoj Španjolskoj dok je u jugoistočnoj provinciji Castellón dodatnih 16.000 ljudi moralo napustiti domove zbog zasebnog velikog požara.

U gašenju sudjeluje više od 1800 pripadnika vatrogasnih i hitnih službi, uključujući španjolsku Vojnu postrojbu za izvanredne situacije (UME), uz pomoć međunarodnih snaga iz Portugala, Italije, Grčke i Turske.

Stručnjaci navode da je riječ o požaru "šeste generacije", odnosno požaru ekstremnog intenziteta koji zbog goleme količine oslobođene topline stvara vlastite meteorološke uvjete.

Takvi požari mogu razviti snažne konvekcijske stupove, naglo mijenjati smjer širenja i stvarati nova žarišta kilometrima od glavne vatrene linije, što znatno otežava gašenje.

Španjolska je od početka godine zabilježila više od 211.000 izgorjelih hektara, gotovo osam puta više nego u istom razdoblju prošle godine, dok meteorolozi za ovaj tjedan najavljuju novi toplinski val s temperaturama iznad 40 Celzijevih stupnjeva u velikom dijelu zemlje.