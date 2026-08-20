Obavijesti

News

Komentari 0
POŽARI U HRVATSKOJ

Požar na Dinari i dalje aktivan. Ozlijeđen vatrogasac. Težak je teren, vjetar sve komplicira

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Požar na Dinari i dalje aktivan. Ozlijeđen vatrogasac. Težak je teren, vjetar sve komplicira
Foto: Zvonimir Barisin
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Tijekom dana 19. kolovoza u gašenju požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš, DVD Knin, Sveti Juraj Kistanje i VZ Šibensko-kninske županije

Požar otvorenog prostora na području Dinare koji je s područja Bosne i Hercegovine prešao na područje Republike Hrvatske, a koji je ŽVOC Šibensko-kninske županije uočio preko sustava videonadzora 14. kolovoza u 09:40 sati i dalje je aktivan. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na za sada neprocijenjenoj opožarenoj površini, izvjestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Tijekom dana 19. kolovoza u gašenju požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš, DVD Knin, Sveti Juraj Kistanje i VZ Šibensko-kninske županije. Prilikom gašenja požara jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen te je medicinski zbrinut. Pored navedenih snaga, požar su gasila četiri protupožarna zrakoplova (dva Canadair-a i dva Air Tractora) i 26 pripadnika PP NOS HV-a sa tri vozila.

'NA OPREZU SMO' VIDEO Požar u BiH u blizini je Dubrovnika! 'Tijekom noći je izgledalo ružno, ali sve pratimo'
VIDEO Požar u BiH u blizini je Dubrovnika! 'Tijekom noći je izgledalo ružno, ali sve pratimo'

- Požar je i dalje aktivan te nastavljamo sa sanacijom požarišta. Radi se o teško pristupačnom terenu na velikoj nadmorskoj visini, a promjena smjera vjetra otežava gašenje -  istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio zajedničko djelovanje vojske i vatrogasaca na ovom požarištu. 
 
Aktivan je i požar na području Otrića (Gračac) za koji je ŽVOC Zadarske županije dojavu zaprimio ana 19. kolovoza u 09:56 sati. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutno procijenjenoj površini od 12 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 20 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila iz VP Gračac, DVD Gračac, DVD Srb, IVP Zadar, VZ Zadarske županije i DVD Žegar. Tijekom noći na daljnjem gašenju požara angažirano je 7 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz VP Gračac i DVD Srb.
Požar je aktivan.

gasili ga kanaderi VIDEO Požar kod Dubrovnika i dalje aktivan: Vatra se širi...
VIDEO Požar kod Dubrovnika i dalje aktivan: Vatra se širi...

Požar na području otoka Brača - Pučišća, za koji je VOC Brač dobio dojavu 13. kolovoza u 2:30, proglašen je ugašenim 19. kolovoza u 12:20 sati.

Tijekom dana i noći 19./20. kolovoza vatrogasci s područja OP Omiš vršili su dežurstvo i sanaciju na požarištu između Omiša i Lokve Rogoznice.
 
Požar na otvorenom prostoru na području Pelješca, za koji je dojava zaprimljena 14. kolovoza u 06:06 sati, pod nadzorom je gasitelja. Tijekom dana 19. kolovoza, vatrogasci su radili na sanaciji i dežurstvu na požarištu, a na ovaj je požar preusmjeren i protupožarni zrakoplov Air Tractor koji se nalazio na zadaći protupožarnog izviđanja.

Požaru na otvorenom prostoru na području Selina (Sveti Lovreč) u Istarskoj županiji, za koji je dojava zaprimljena dana 18. kolovoza u 14:46 sati, ugašen je 19. kolovoza u 01:00 sati. Također je ugašen požar koji je jučer izbio na području Lišana Ostrovičkih u Zadarskoj županiji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'
ISTRGNUO SE POLICIJI

FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'

Za 47-godišnjakom, kojem je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela „Neizvršavanje sudske odluke“ i „Povreda djetetovih prava“, policija intenzivno traga
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026