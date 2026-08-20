Požar na Dinari i dalje aktivan. Ozlijeđen vatrogasac. Težak je teren, vjetar sve komplicira

Požar otvorenog prostora na području Dinare koji je s područja Bosne i Hercegovine prešao na područje Republike Hrvatske, a koji je ŽVOC Šibensko-kninske županije uočio preko sustava videonadzora 14. kolovoza u 09:40 sati i dalje je aktivan. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na za sada neprocijenjenoj opožarenoj površini, izvjestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Tijekom dana 19. kolovoza u gašenju požara sudjelovalo je 23 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila iz IVP Šibenik, JVP Knin, JVP Drniš, DVD Knin, Sveti Juraj Kistanje i VZ Šibensko-kninske županije. Prilikom gašenja požara jedan vatrogasac je lakše ozlijeđen te je medicinski zbrinut. Pored navedenih snaga, požar su gasila četiri protupožarna zrakoplova (dva Canadair-a i dva Air Tractora) i 26 pripadnika PP NOS HV-a sa tri vozila.

- Požar je i dalje aktivan te nastavljamo sa sanacijom požarišta. Radi se o teško pristupačnom terenu na velikoj nadmorskoj visini, a promjena smjera vjetra otežava gašenje - istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio zajedničko djelovanje vojske i vatrogasaca na ovom požarištu.



Aktivan je i požar na području Otrića (Gračac) za koji je ŽVOC Zadarske županije dojavu zaprimio ana 19. kolovoza u 09:56 sati. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na trenutno procijenjenoj površini od 12 ha. Na intervenciji gašenja požara sudjeluje 20 vatrogasaca s osam vatrogasnih vozila iz VP Gračac, DVD Gračac, DVD Srb, IVP Zadar, VZ Zadarske županije i DVD Žegar. Tijekom noći na daljnjem gašenju požara angažirano je 7 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz VP Gračac i DVD Srb.

Požar je aktivan.

Požar na području otoka Brača - Pučišća, za koji je VOC Brač dobio dojavu 13. kolovoza u 2:30, proglašen je ugašenim 19. kolovoza u 12:20 sati.

Tijekom dana i noći 19./20. kolovoza vatrogasci s područja OP Omiš vršili su dežurstvo i sanaciju na požarištu između Omiša i Lokve Rogoznice.



Požar na otvorenom prostoru na području Pelješca, za koji je dojava zaprimljena 14. kolovoza u 06:06 sati, pod nadzorom je gasitelja. Tijekom dana 19. kolovoza, vatrogasci su radili na sanaciji i dežurstvu na požarištu, a na ovaj je požar preusmjeren i protupožarni zrakoplov Air Tractor koji se nalazio na zadaći protupožarnog izviđanja.

Požaru na otvorenom prostoru na području Selina (Sveti Lovreč) u Istarskoj županiji, za koji je dojava zaprimljena dana 18. kolovoza u 14:46 sati, ugašen je 19. kolovoza u 01:00 sati. Također je ugašen požar koji je jučer izbio na području Lišana Ostrovičkih u Zadarskoj županiji.